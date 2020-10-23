Компания Mattel выпустила куклу Барби в честь Элтона Джона

После презентации новой куклы Барби в честь немецкой супермодели Клаудии Шиффер американская компания Mattel выпустила Барби, созданную на основе образа британского певца Элтона Джона. Фотографии куклы опубликованы на страницах Mattel Barbie Style и самого сэра Элтона в Instagram.

Кукла одета в яркую одежду в стиле рок-н-ролл с радужной отделкой. В качестве аксессуаров при ней культовые розовые очки певца. Штанины расклешенных джинсов украшены инициалами Элтона Джона, а куртка – его именем. Стоимость коллекционной куклы – 50 долларов.

73-летний Элтон Джон заявил, что считает настоящей честью для себя появление посвященной ему Барби. "Надеюсь, она вдохновит фанатов во всем мире бесстрашно стремиться к воплощению своей мечты", - написал он.

Выпуск Барби приурочен к 45-летию концерта, который Джон дал в октябре 1975 году на стадионе Доджер в Лос-Анджелесе. На тот момент шоу поставило мировой рекорд по посещаемости для сольных исполнителей. На нем побывали более 100 тысяч зрителей.

Фото Mattel

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