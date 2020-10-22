Пиджаки поверх белья: названы главные тренды сезона

Модель, победительница конкурса «Мисс Украина 2018» и активистка в области защиты прав женщин Вероника Дидусенко стала одной из немногих, кто получила приглашение на Неделю моды в Милане. Как рассказала «ФАКТАМ» Вероника, гражданам Украины запрещен въезд в Италию, где действуют очень строгие правила по пересечению границы. Но для некоторых моделей, получивших приглашение на показы и работу, было сделано исключение. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Вероника Дидусенко рассказала, как итальянцы соблюдают карантин, что самое неприятное в работе моделей и каким будет главный аксессуар весны.

«В Милане уже давно никто не задается вопросом, а есть ли коронавирус»

— Конечно, пандемия внесла новые реалии в мир моды, — рассказала Вероника. — Практически все показы на Неделе моды в Нью-Йорке проходили онлайн. А вот миланская Неделя стала исключением — около двадцати дизайнеров таки решились на традиционные мероприятия. В том числе Max Mara, Etro, Fendi и Valentino. Понятно, все показы проходили с соблюдением правил безопасности.

— Как это выглядело?

— Я была на показе Fendi, который проходил в шоу-руме бренда — красивой, большой локации. В дефиле участвовали знаменитые итальянские модели разных лет. Одной из них было семьдесят! При входе всем гостям меряли температуру, а рассаживали на дистанции два метра друг от друга. Причем было запрещено даже перемещаться по залу.

Кстати, модели, которые участвовали в показах, страдали от того, что приходится целый день ходить с макияжем и при этом еще надевать маску. От этого очень загрязняется и портится кожа.

— Вы участвовали в нескольких модельных съемках. Как они были организованы?

— Знаете, в Милане уже давно никто не задается вопросом, а есть ли коронавирус, поэтому все очень ответственны. На съемке я могла быть без маски, только находясь в кадре. Вокруг меня фотографы, стилисты и визажисты — абсолютно все были в масках с закрытым ртом и носом. Подправить грим старались подходить крайне редко. У визажистов миллион кисточек, которые они постоянно меняют. Понятно, везде стоят антисептики и при входе всем меряют температуру.

— Как ведут себя, известные своей эмоциональностью итальянцы?

— В Милане работают кафе и рестораны. В основном — открытые террасы. Наверное, люди стали более сдержанны в проявлении своих чувств. Я это заметила во время нескольких встреч. Многие носят маски и на улицах, а когда я улетала, это стало уже обязательным. Зато сейчас прекрасное время для шопинга — можно спокойно ходить по магазинам и не бояться большого скопления людей.

«В моду вернутся костюмы и жакеты»

— Что говорят о будущем мира моды?

— Понятно, что коронавирус всех застал врасплох. Особенно в том, что касается организации показов. Обычно они грандиозные, с декорациями, большим количеством гостей. Сейчас дизайнеры немного растеряны. Зато появляются новые идеи, креативная индустрия работает по полной.

— Какой будет мода весны 2021 года?

— Что касается цветовой гаммы, радует, что дизайнеры вдохновлялись природой. На показах было много вещей не только пастельных тонов, которые доминировали на подиумах (особенно это было заметно в коллекциях Max Mara и Blurmarin), но также земельно-нейтральных и песочных оттенков, которые неожиданно появились у Fendi и Giada.

В моду опять вернутся костюмы и жакеты. Причем пиджаки будут как никогда актуальны поверх белья — все, как я люблю. Находясь в Милане, я просто интуитивно предугадала этот тренд, который вскоре появился на показе Hugo Boss и ETRO.

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