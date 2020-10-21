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Стиль жизни

Легкий рецепт самых вкусных маринованных грибочков

7:31 22 октября 2020
Грибы

Осень — грибная пора. Правда, для приготовления их нужно знать немало тонкостей. О том, как приготовить маринованные грибочки, «ФАКТАМ» рассказала кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Этот рецепт маринованных шампиньонов я считаю самым удачным, — говорит Элла Иванова. — Они получаются сочные, нежные, сладкие, острые, пряные.

Маринованные шампиньоны

Ингредиенты:

  • 1 кг шампиньонов;
  • 1 столовая ложка соли;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • 60 мл уксуса;
  • 60 мл растительного масла;
  • семена горчицы;
  • 3 гвоздички;
  • 5 шт. душистого перца;
  • 3 лавровых листа;
  • 3 зубка чеснока;
  • смесь перцев.

Приготовление:

Грибы быстро промываем, а не замачиваем в воде. Если грибы крупные, нарезаем.

В кастрюлю складываем грибы, заливаем масло, уксус, добавляем специи и пряности, соль и сахар. Воды не нужно.

Накрываем крышкой, варим 12 минут. Перекладываем в банку, охлаждаем. Ставим в холодильник.

Приятного аппетита!

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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