Легкий рецепт самых вкусных маринованных грибочков
Осень — грибная пора. Правда, для приготовления их нужно знать немало тонкостей. О том, как приготовить маринованные грибочки, «ФАКТАМ» рассказала кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.
— Этот рецепт маринованных шампиньонов я считаю самым удачным, — говорит Элла Иванова. — Они получаются сочные, нежные, сладкие, острые, пряные.
Маринованные шампиньоны
Ингредиенты:
- 1 кг шампиньонов;
- 1 столовая ложка соли;
- 2 столовые ложки сахара;
- 60 мл уксуса;
- 60 мл растительного масла;
- семена горчицы;
- 3 гвоздички;
- 5 шт. душистого перца;
- 3 лавровых листа;
- 3 зубка чеснока;
- смесь перцев.
Приготовление:
Грибы быстро промываем, а не замачиваем в воде. Если грибы крупные, нарезаем.
В кастрюлю складываем грибы, заливаем масло, уксус, добавляем специи и пряности, соль и сахар. Воды не нужно.
Накрываем крышкой, варим 12 минут. Перекладываем в банку, охлаждаем. Ставим в холодильник.
Приятного аппетита!
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Фото из альбома Эллы Ивановой40
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