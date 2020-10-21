Легкий рецепт самых вкусных маринованных грибочков

Осень — грибная пора. Правда, для приготовления их нужно знать немало тонкостей. О том, как приготовить маринованные грибочки, «ФАКТАМ» рассказала кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Этот рецепт маринованных шампиньонов я считаю самым удачным, — говорит Элла Иванова. — Они получаются сочные, нежные, сладкие, острые, пряные.

Маринованные шампиньоны Ингредиенты: 1 кг шампиньонов;

1 столовая ложка соли;

2 столовые ложки сахара;

60 мл уксуса;

60 мл растительного масла;

семена горчицы;

3 гвоздички;

5 шт. душистого перца;

3 лавровых листа;

3 зубка чеснока;

смесь перцев. Приготовление: Грибы быстро промываем, а не замачиваем в воде. Если грибы крупные, нарезаем. В кастрюлю складываем грибы, заливаем масло, уксус, добавляем специи и пряности, соль и сахар. Воды не нужно. Накрываем крышкой, варим 12 минут. Перекладываем в банку, охлаждаем. Ставим в холодильник. Приятного аппетита!

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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