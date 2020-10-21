Оптическая иллюзия с кроссовками Билли Айлиш — зеленые или розовые

Популярная американская певица Билли Айлиш, выпустившая недавно клип к новому фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать», предложила своим подписчикам в Instagram определить — какого цвета ее кроссовки. Она заявила, что ее отец почему-то считает их бело-розовыми. На самом же деле они белые со вставками мятно-зеленого цвета — доказательством этого стало фото из онлайн-магазина.

Пользователи сети разделились на два лагеря. Одни утверждали, что Билли их обманывает — кроссовки на самом деле розовые. Другие поддерживали 18-летнюю певицу, утверждая, что они зеленые. Сама Айлиш сказала, что шокирована тем, что люди не видят истинного цвета ее обуви. «Не знаю, что с вами приключилось в вашем чертовом детстве, но розовые и белые?!?», — заявила она.

В 2015 году аналогичные горячие споры вызвало платье, которое все видели по-разному. Одни — как сине-черное, другие — бело-золотым. Впоследствии было выяснено, что платье, показанное на фотографии, на самом деле синего и черного цветов.

Billie Eilish says her shoes are mint and white. What color do yall see? Mint and white or pink and white? pic.twitter.com/DKSe0jvPIU — Rap Alert (@rapalert2) October 18, 2020

Платье - бело-золотое или черно-синее?

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