В честь Клаудии Шиффер выпустили куклу Барби в двух культовых нарядах супермодели

Американский производитель игрушек Mattel выпустил новую куклу Барби в честь немецкой супермодели Клаудии Шиффер. Сделанная по образу Шиффер кукла представлена в двух культовых нарядах легендарной модели 1990-х годов. Один из них — голубое платье с корсетом от Versace, другой — черное платье-миди с отделкой из макраме от Balmain.

Как пишет издание Page Six, 50-летняя Клаудиа опубликовала фото и видео с куклами у себя в Instagram и рассказала, что в детстве она и ее сестра обожали Барби. На чердаке их дома был оборудован целый кукольный городок — с домиками, машинками и бассейнами. По словам Клаудии, Барби первой познакомила ее с миром моды. Всех своих старых кукол Шиффер вместе с нарядами, мебелью и аксессуарами подарила своим дочкам (старшей Клементине скоро уже будет 16 лет, а младшей Козиме — десять), которые потом расширили коллекцию современными моделями.

В 2017 году Mattel уже выпустила Барби в золотом платье от Versace в образе Шиффер. «Когда Клаудия впервые шагнула на подиум, с ее длинными светлыми волосами и ангельским лицом, весь мир мгновенно увидел в ней воплощение Барби», — говорила ранее модельер Донателла Верчасе.

Фото Mattel и Instagram

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