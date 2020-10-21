28.25 / 28.45 33.19 / 33.62
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

В честь Клаудии Шиффер выпустили куклу Барби в двух культовых нарядах супермодели

11:41 21 октября 2020
Клаудиа Шиффер с куклой Барби

Американский производитель игрушек Mattel выпустил новую куклу Барби в честь немецкой супермодели Клаудии Шиффер. Сделанная по образу Шиффер кукла представлена в двух культовых нарядах легендарной модели 1990-х годов. Один из них — голубое платье с корсетом от Versace, другой — черное платье-миди с отделкой из макраме от Balmain.

Как пишет издание Page Six, 50-летняя Клаудиа опубликовала фото и видео с куклами у себя в Instagram и рассказала, что в детстве она и ее сестра обожали Барби. На чердаке их дома был оборудован целый кукольный городок — с домиками, машинками и бассейнами. По словам Клаудии, Барби первой познакомила ее с миром моды. Всех своих старых кукол Шиффер вместе с нарядами, мебелью и аксессуарами подарила своим дочкам (старшей Клементине скоро уже будет 16 лет, а младшей Козиме — десять), которые потом расширили коллекцию современными моделями.

В 2017 году Mattel уже выпустила Барби в золотом платье от Versace в образе Шиффер. «Когда Клаудия впервые шагнула на подиум, с ее длинными светлыми волосами и ангельским лицом, весь мир мгновенно увидел в ней воплощение Барби», — говорила ранее модельер Донателла Верчасе.


Фото Mattel и Instagram

23

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Надя Дорофеева

Надя Дорофеева раскрыла свою болезнь

Василий Ломаченко

Ломаченко не сможет завершить карьеру после поражения от Лопеса

Потепление уже не за горами: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Потепление уже не за горами: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

мужчина

Врачу разбил голову взбунтовавшийся пациент в киевской больнице

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер