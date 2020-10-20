Рецепт простого печенья из тыквы к Хэллоуину

Перед наступлением Хэллоуина британское издание Metro опубликовало простой рецепт печенья из тыквы, советуя использовать мякоть, вырезанную при изготовлении традиционных тыквенных фонариков, которых также называют в Великобритании и Ирландии «светильниками Джека».

Для печенья понадобится:

125 граммов маргарина,

200 граммов сахарной пудры,

половина чайной ложки ванильного экстракта,

одно среднее яйцо,

300 граммов муки,

чайная ложка соды,

щепотка соли

по чайной ложке корицы и имбиря,

половина чайной ложки кардамона,

150 граммов натертой мякоти тыквы.

Разогреть духовку до 200 градусов. Выстелить противни пергаментом для выпечки.

Смешать маргарин, сахар, экстракт ванили и яйцо до однородной массы. Добавить муку, соду, соль, корицу, имбирь и кардамон. Все хорошо перемешать. В конце добавить тыкву и снова перемешать.

Используя столовую ложку набирать тесто и выкладывать его на противень, оставляя промежутки. Разровнять поверхность рукой или ложкой. Выпекать 15−20 минут до коричневатого цвета. Оставить остывать на решетке перед подачей.

Фото — Flora и Pixabay



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