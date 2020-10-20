Рецепт простого печенья из тыквы к Хэллоуину
Перед наступлением Хэллоуина британское издание Metro опубликовало простой рецепт печенья из тыквы, советуя использовать мякоть, вырезанную при изготовлении традиционных тыквенных фонариков, которых также называют в Великобритании и Ирландии «светильниками Джека».
Для печенья понадобится:
125 граммов маргарина,
200 граммов сахарной пудры,
половина чайной ложки ванильного экстракта,
одно среднее яйцо,
300 граммов муки,
чайная ложка соды,
щепотка соли
по чайной ложке корицы и имбиря,
половина чайной ложки кардамона,
150 граммов натертой мякоти тыквы.
Разогреть духовку до 200 градусов. Выстелить противни пергаментом для выпечки.
Смешать маргарин, сахар, экстракт ванили и яйцо до однородной массы. Добавить муку, соду, соль, корицу, имбирь и кардамон. Все хорошо перемешать. В конце добавить тыкву и снова перемешать.
Используя столовую ложку набирать тесто и выкладывать его на противень, оставляя промежутки. Разровнять поверхность рукой или ложкой. Выпекать 15−20 минут до коричневатого цвета. Оставить остывать на решетке перед подачей.
Фото — Flora и Pixabay
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter