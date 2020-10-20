28.28 / 28.47 33.08 / 33.49
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Ювелир разместил на одном кольце 7801 бриллиант и попал в Книгу рекордов Гиннесса

10:40 20 октября 2020
Кольцо

Ювелир из индийского города Хайдарабад Котти Срикант установил абсолютный рекорд, разместив на одном кольце 7801 бриллиант. Как сообщает издание The Economic Times, его достижение официально занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Кольцо, получившее название «Божественное — 7801 Брахма Ваджра Камалам», было изготовлено еще в 2019 году, однако потребовалось время, чтобы установить подлинность бриллиантов и «этичность их происхождения». Брахма Камалам — индийское название произрастающего в Гималаях редкого цветка, латинское название которого Saussurea obvallata. В Индии он считается священным. Кольцо сделано в виде шестислойного цветка. Пять слоев имеют по восемь усыпанных бриллиантами лепестков, а шестой — шесть.

Фото guinnessworldrecords.com

281

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
дождливая осенняя погода

Дожди принесут похолодание: синоптики рассказали о погоде в выходные

Сергей Глушко и Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана отомстила Королевой

Потепление уже не за горами: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Потепление уже не за горами: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

кернес

Невестка Кернеса сообщила о состоянии его здоровья

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер