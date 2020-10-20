Ювелир разместил на одном кольце 7801 бриллиант и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Ювелир из индийского города Хайдарабад Котти Срикант установил абсолютный рекорд, разместив на одном кольце 7801 бриллиант. Как сообщает издание The Economic Times, его достижение официально занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Кольцо, получившее название «Божественное — 7801 Брахма Ваджра Камалам», было изготовлено еще в 2019 году, однако потребовалось время, чтобы установить подлинность бриллиантов и «этичность их происхождения». Брахма Камалам — индийское название произрастающего в Гималаях редкого цветка, латинское название которого Saussurea obvallata. В Индии он считается священным. Кольцо сделано в виде шестислойного цветка. Пять слоев имеют по восемь усыпанных бриллиантами лепестков, а шестой — шесть.

Фото guinnessworldrecords.com



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