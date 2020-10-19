Сытно и просто: известный телеведущий поделился семейным рецептом тыквенного крем-супа



Популярный телеведущий и кулинарный эксперт Алексей Суханов признается, что любит осень за разнообразие вкусов.

— Именно в эту пору года можно попробовать и приготовить все, чего пожелает душа, — признался «ФАКТАМ» ведущий ток-шоу «Говорить Україна» (канал «Украина»). — И при этом быть уверенным, что все продукты, как говорится, с грядки, а не выращенные в парниках. А это значит, и у блюд особенный, натуральный вкус!

— Какое ваше самое любимое осеннее блюдо?

— Мой фаворит — тыквенный крем-суп! Сытный, ярко-оранжевого цвета, он не только утоляет голод, но и поднимает настроение. Вся прелесть этого супа в том, что он еще и предельно прост в приготовлении. Для него надо лишь правильно выбрать спелый плод. Я люблю тыкву круглую, приплюснутую с двух сторон, не очень большого размера. Тыквенный суп всегда готовила моя мама, которая считала его кладезем витаминов. У нее был даже «секретный» ингредиент, который использую и я.

Тыквенный крем-суп Ингредиенты Тыква — 0,5 килограмма Лук репчатый — 1 штука Морковь — 1 штука Вода или бульон — 2 стакана Чеснок — 1 зубчик Масло растительное — 2 столовые ложки Секретный ингредиент — чечевица (красная) — 3 столовые ложки Соль, перец, травы, пармезан — по вкусу Приготовление Поставить сотейник на средний огонь и налить растительное масло. Добавить мелконарезанные чеснок, лук и морковь. Протушить. Тыкву очистить от кожуры, нарезать тонкими дольками и отправить в сотейник. Чечевицу промыть под проточной водой и добавить к овощам. Затем залить водой или бульоном, посолить, поперчить, добавить травы и варить до готовности 20 минут. Потом блендером взбить все ингредиенты, разлить по тарелкам и подавать, присыпав натертым пармезаном.

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