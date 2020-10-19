Легкий рецепт бесподобной шарлотки к чаю

Один из вкусов осени — вкус яблочной шарлотки. Готовится она довольно просто, при этом весьма сытная и невероятно ароматная. Конечно, прежде чем приступить к приготовлению, следует прислушаться к советам опытного кондитера, ведь нет такого блюда, которое нельзя испортить. Подавать шарлотку лучше на красивом блюдце с чашкой ароматного чая. Лакомьтесь ею неторопливо и мечтайте о чем-то хорошем. Прекрасной альтернативой шарлотке могут стать и маковые плюшки. У них особый вкус. Легкими рецептами шарлотки и маковых плюшек с «ФАКТАМИ» поделилась кондитер из Чернигова Елена Зиберт.

— Шарлотка — очень популярна благодаря минимуму продуктов, входящих в состав лакомства, и времени на приготовление, — говорит Елена Зиберт. - Испечь шарлотку может даже подросток. А о том, насколько она вкусная, даже не стоит и говорить. Если вы сделаете такой пирог однажды, будете готовить его очень часто.

Существует много версий того, как появилась шарлотка. По одной из них, название произошло от английского слова charlyt, что означает «блюдо из сахара, яиц и молока». Еще одна легенда гласит, что один английский повар был безответно влюблен в девушку по имени Шарлотт и в ее честь придумал этот вкусный пирог. Согласно другой легенде, шарлотку впервые испекли в честь жены английского короля Георга Третьего. Королева Шарлотта очень любила яблоки и яблоневые сады…

— Существует множество рецептов приготовления шарлотки.

— Это может быть как повседневный десерт, так и праздничное блюдо. Можно приготовить шарлотку из пары яблок и засохшей булки, а можно сделать и классическое блюдо французской кухни Сharlotte — из белого хлеба, заварного крема, фруктов и ликера. Мы же сделаем очень быстрый, вкусный, тающий во рту десерт из бисквитного теста и яблок.

Шарлотка Итак, нам понядобятся: 4 яйца 1 стакан (250 мл) сахара 1 стакан (250 мл) муки ванилин (1 г) — по желанию 4- 5 средних яблок. Яйца взбиваем до пышной пены, затем всыпаем сахар и ванилин и взбиваем еще минут 7 — до тех пор, пока смесь сильно увеличится в объеме и побелеет. Затем всыпаем муку, аккуратно перемешиваем, чтобы тесто не сильно осело. К этому времени у нас уже должна быть подготовлена форма для запекания, на дно которой можно положить пергамент. Форму мы смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой, чтобы пирог затем легко можно было достать. В яблоках вынимаем серединки и режем дольками. Половину яблок аккуратно вмешиваем в тесто и перемещаем его в форму. Остальные яблоки выкладываем сверху. Запекать при 180 градусах около 40 минут. Готовность определяем по румяной корочке сверху и сухой шпажке (если мы воткнули шпажку в пирог и вынули ее сухую, значит, пирог готов). Можно посыпать сверху сахарной пудрой или корицей. Шарлотка вкусная и сразу после приготовления, и когда остынет. Если вы не съели ее в один день, на следующий она останется такой же мягкой.

Шарлотка вкусная, сытная и ароматная (фото из альбома Елены Зиберт)

— Какие секреты приготовления шарлотки нужно взять на заметку?

— Яблоки можно брать любые, но лучше — кислых сортов, идеально подходит антоновка.

— Можно ли заменить яблоки другими фруктами или ягодами?

— Да, конечно. Очень вкусно получается, например, со сливами.

— Какие еще лакомства посоветуете приготовить к осеннему чаепитию?

— Маковые плюшки. Это вкусно и сытно. Они понравятся и взрослым, и детям. ⠀

Маковые плюшки⠀ 3 ст. л. сахара 3 ст. л. муки 3 ст. л. растительного масла 1 ч. л. соли

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Всё добавить в кастрюлю, залить 1 стаканом (250 мл) горячей воды (прямо кипятка) и перемешать.

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Дрожжи сухие — 10 г (1 ст. л. без верха) залить стаканом теплой воды и подождать минут 7, пока они разойдутся, затем перелить этот дрожжевой раствор в кастрюлю. Перемешать, добавить муки и замесить тесто. Мне понадобилось 550 г.

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Тесто должно быть мягким, эластичным, не прилипать к рукам. Накрываем полотенцем, ждем около часа, пока поднимется. В это время делаем начинку.

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Вкуснее всего мак перемолоть в кофемолке, залить горячим молоком (вливайте понемногу, следите за консистенцией) и, когда остынет, добавить сахар.

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Но можно обойтись без кофемолки. 250 г мака, 350 мл молока и 6 ст. л. сахара варить в кастрюле, пока не испарится жидкость. Следите, чтобы мак не подгорел.⠀ Формируем плюшки. Тесто делим на одинаковые кусочки, каждый из которых раскатываем, кладем начинку и заворачиваем рулетом. Затем каждый рулетик разрезаем вдоль, не доходя 1 см с одной стороны, и к этому краю сворачиваем полоски «улиткой».

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Выкладываем на противень, выстланный пергаментом, оставляем на расстойку. Смазываем плюшки желтком. Через 10 минут ставим в духовку на 190 градусов. У меня выпечка заняла 25 минут. В приготовлении теста воду можно заменить молоком, растительное масло — сливочным (40 г). Вкусно будет и так, и так.

Маковые плюшки понравятся и взрослым, и детям (фото из альбома Елены Зиберт)

— Как красиво подать шарлотку и плюшки?

— Плюшки — это, по сути, просто булочки. А вот с шарлоткой можно предложить также мороженое, взбитые сливки…

— Какой осенний десерт ваш любимый? Над чем сейчас работаете?

— Из осенних десертов нравится шарлотка и пирог с карамелизированными яблоками. Его я скоро и буду готовить.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Будьте здоровы и радуйтесь даже маленьким счастливым моментам.

Ранее легким рецептом вкуснейшего яблочного печенья с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

Фото из альбома Елены Зиберт



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