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Стиль жизни

Для своего нового официального портрета Меган Маркл позировала в драгоценностях на 400 тысяч долларов

17:06 17 октября 2020
Меган Маркл и принц Гарри

Появились новые официальные портреты Меган Маркл и принца Гарри — впервые после того, как они сложили с себя королевские полномочия и переехали в Северную Америку.

Фотосессия приурочена к будущему выступлению супругов на виртуальном саммите TIME100. Как сообщает издание Daily Mail, на черно-белых фотографиях 39-летняя Меган позировала в черном костюме от Alexander McQueen стоимостью 3000 долларов, в котором ранее уже появлялась на публике в 2018 году на церемонии вручения наград Endeavour Fund Awards, а также в украшениях на общую сумму около 400 тысяч долларов. В их числе бриллиантовое кольцо стоимостью 350 тысяч долларов, которое Гарри подарил Меган в знак помолвки, золотой браслет от Cartier за 6500, а также золотые часы Cartier Tank, принадлежавшие некогда матери Гарри — принцессе Диане. Леди Ди получила их в подарок на 21-летие от своего отца графа Спенсера. А унаследовавший часы Гарри презентовал их жене вместе с другими драгоценностями, которые он поделил после смерти Дианы вместе со своим старшим братом принцем Уильямом. Часы номинально стоят 23 тысяч долларов. Однако, учитывая их историческую ценность, истинная их стоимость гораздо выше.

Меган имеет еще одни часы линии Cartier Tank, которые она купила сама себе в подарок, когда разбогатела, сделавшись звездой сериала «Форс-мажоры». На них она сделала гравировку «М.М от М. М». И говорила, что планирует подарить их когда-нибудь своей дочери. Пока что у герцога и герцогини Сассекских есть только полуторагодовалый сын Арчи.

Фото PA

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