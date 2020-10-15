Легкий рецепт вкуснейшего яблочного печенья
Сейчас все больше в моду входит полезная выпечка. В ней нет ни пшеничной муки, ни сахара. И этот рецепт кулинара из Кривого Рога Эллы Ивановой — один из примеров такой выпечки. Своим рецептом она поделилась с «ФАКТАМИ».
— Это яблочное печенье нежное, сочное, полезное, ароматное, вкусное, — говорит Элла Иванова. — Оно без пшеничной муки, яиц и сахара.
— Поделитесь рецептом?
— С удовольствием!
Яблочное печенье
Ингредиенты:
- 100 г яблок;
- 40 г сливочного масла;
- 80−100 г овсяной муки;
- корица;
- кардамон;
- 4 г разрыхлителя.
Приготовление:
Яблоки натереть на крупной терке. Масло надо немного растопить.
Соединить масло, специи и яблоки. Хорошо перемешать. Добавить муку и разрыхлитель.
Сформировать печенье. Выпекать при температуре 170 градусов 12−15 минут — до золотистого цвета.
— Я люблю лакомиться этим печеньем в сочетании с сыром, — уточняет Элла Иванова. — И вам желаю приятного аппетита!
— Можно ли заменить яблоки грушами?
— Да, конечно.
Ранее Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом необычной закуски — это лимон, фаршированный тунцом и зеленью, а также рассказала, как приготовить вкуснейший вяленый перец.
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Фото из альбома Эллы Ивановой72
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