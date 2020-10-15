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Стиль жизни

Легкий рецепт вкуснейшего яблочного печенья

7:32 16 октября 2020
Яблочное печенье

Сейчас все больше в моду входит полезная выпечка. В ней нет ни пшеничной муки, ни сахара. И этот рецепт кулинара из Кривого Рога Эллы Ивановой — один из примеров такой выпечки. Своим рецептом она поделилась с «ФАКТАМИ».

— Это яблочное печенье нежное, сочное, полезное, ароматное, вкусное, — говорит Элла Иванова. — Оно без пшеничной муки, яиц и сахара.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Яблочное печенье

Ингредиенты:

  • 100 г яблок;
  • 40 г сливочного масла;
  • 80−100 г овсяной муки;
  • корица;
  • кардамон;
  • 4 г разрыхлителя.

Приготовление:

Яблоки натереть на крупной терке. Масло надо немного растопить.
Соединить масло, специи и яблоки. Хорошо перемешать. Добавить муку и разрыхлитель.
Сформировать печенье. Выпекать при температуре 170 градусов 12−15 минут — до золотистого цвета.

— Я люблю лакомиться этим печеньем в сочетании с сыром, — уточняет Элла Иванова. — И вам желаю приятного аппетита!

— Можно ли заменить яблоки грушами?

— Да, конечно.

Ранее Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом необычной закуски — это лимон, фаршированный тунцом и зеленью, а также рассказала, как приготовить вкуснейший вяленый перец.

Читайте также: Рецепт сырного печенья из трех ингредиентов покорил сердца британских хозяек

Фото из альбома Эллы Ивановой

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