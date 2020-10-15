Для цифровой одежды не нужно худеть. Она идеально сядет на любую фигуру, – Дарья Шаповалова

Будущее уже наступило. Эта фраза стала расхожей, когда человечество оказалось в новых реалиях жизни. А уж что ожидает нас впереди, и представить сложно. Ясно одно: технологии будут стремительно развиваться, а нам остается поспевать за ними. О невероятных инновациях в мире моды «ФАКТАМ» рассказала известный фэшн-эксперт, основательница Mercedes Benz Kiev Fashion Days и международной платформы по созданию и продаже цифровой одежды Dress-X Дарья Шаповалова, которая сейчас живет и работает в США.

«Одна из студий продала эксклюзивное цифровое платье за 9,5 тысячи долларов»

— Дарья, правда ли, что около десяти процентов одежды в мире сейчас покупают исключительно для фото в соцсетях?

- Да, на этот счет есть исследования. Потом вещь либо остается в гардеробе человека, либо возвращается в магазин. Такого рода исследования и натолкнули меня на мысль: зачем же покупать одежду, если можно сделать ее цифровой? В результате я и моя команда, в которой работают 3D-дизайнеры и художники, создали крупнейшую в мире международную платформу по ее разработке и продаже — Dress-X. Это совершенно новый рынок.

— Сейчас в связи с пандемией выходов в свет стало совсем мало.

— Альтернатива им — выходы в онлайн. И это стимулирует нашу деятельность. Ежедневно в соцсети в мире загружается до ста миллионов фотографий. И этого будет все больше и больше. Чтобы не перегружать свой гардероб, часть одежды может быть в цифровом формате. Мы диджитализируем вещь и «надеваем» ее на фото человека. Это не фотошоп. Нужно «надеть» на аватар вещь так, чтобы это выглядело действительно идеально. Аватар по сути является манекеном, на который необходимо подогнать одежду.

— Но клиент присылает вам фото, на котором он ведь уже во что-то одет…

— В этом и есть сложность. Не все предоставляют фото в купальнике. Но преимущество диджитал-одежды в том, что она садится на любые размеры. Для цифрового платья не нужно специально худеть. Оно идеально сядет на любую фигуру.

Цифровое платье на фото ничем не отличается от настоящего (фото из альбома Дарьи Шаповаловой)

— И вообще удобно: диджитал-одежду не нужно ни стирать, ни сушить, ни гладить…

— Сто процентов! И, что еще более важно, для ее создания нет необходимости тратить столько природных ресурсов, не стоит вопрос переработки и утилизации.

— Насколько я понимаю, ваша технология позволяет примерить любое платье из новой коллекции знаменитых брендов.

- Мы начинаем работать с известными дизайнерами. Из украинских это Ксения Шнайдер и Юлия Паскаль. Мы диджитализируем их одежду. Также у нас на платформе представлен самый известный бренд из мира 3D-одежды — это нидерландская студия The Fabricant. Они первыми начали популяризировать диджитал-одежду. Часть вещей придумывают наши 3D-дизайнеры.

— Какова же цена цифрового платья?

— Покупка вещи обойдется в сумму от 25 до 200 долларов. Со временем мы хотим прийти к тому, чтобы нашу одежду можно было «надевать» на свое изображение на разных фотографиях.

— Если я покупаю у вас платье, оно уже мое и только мое или такое же может купить кто угодно?

— Цифровая одежда — это новый масс-маркет. Но вполне возможно, что мы создадим лимитированные коллекции. Это будет, понятное дело, другая цена. Известен факт, когда одна из студий продала эксклюзивное цифровое платье за 9,5 тысячи долларов. Высокая стоимость была обусловлена тем, что покупательнице гарантировали: такое больше не будет продано никому!

«Среди наших клиентов около 30 процентов мужчин»

— Случается, что девушка приобрела вещь, которая ей понравилась, а на фото она смотрится не так, как хочется?

— К счастью, у нас пока такого не было. Если что-то не по душе, предусмотрено, что один раз мы поправим и сделаем, как желает клиент.

— Сколько времени занимает процесс «надевания» вещи?

— В среднем — до трех дней. Но технология совершенствуется, так что уже можно сделать это и за день.

— И сколько же человек участвуют в процессе?

— Один.

— Цифровая одежда пользуется популярностью и у мужчин?

- Да, среди наших клиентов их около 30 процентов. Были запросы создания диджитал-нарядов и для детей.

— Цифровыми могут быть и пальто, и шляпа, и ботинки?

— Все, что угодно. Но обувью мы не занимаемся.

— То есть, если я решу купить у вас платье, то должна прислать фото в тех туфлях, которые с ним, по моему мнению, сочетаются?

— Именно так.

— Правда, что у вас есть услуга, позволяющая увековечить свое любимое платье?

— Действительно. Вы можете прислать разные фотографии этой вещи, и мы сделаем ее цифровой.

«Думаю, маска — аксессуар, который с нами навсегда»

— Вы много путешествуете. Я правильно поняла, что цифровая одежда дает возможность делать это без чемодана?

— Да, это так. Теперь не нужно брать с собой массу вещей для фотосессий.

— Но как быть, если я захочу запечатлеть себя в вашем платье на фоне какой-то достопримечательности или в каком-нибудь определенном интерьере?

— Вы должны прислать свое фото на том фоне, который вам интересен.

Диджитал-одежда позволяет путешествовать без чемодана (фото из альбома Дарьи Шаповаловой)

— Как, с вашей точки зрения, пандемия может изменить мир?

— Привычка онлайн-общения останется, она будет еще больше эскалирована технологиями. Еще больше мы станем делать таким образом и покупок. Даже те люди, кто раньше не совершал онлайн-шопинг, в новых реалиях научились это делать. Это будет другой мир, к нему придется приспосабливаться.

— Изменятся ли приоритеты людей?

— Мне кажется, да. Сейчас мы проходим трансформационный период, который потом будем вспоминать как что-то хорошее, что с нами произошло. Важно правильно его использовать. Многие чему-то обучились, начали практиковать новый спорт или хобби, потому что у нас было больше времени побыть наедине с собой, со своими семьями. Немало пришлось пережить и сложностей, но эта трансформация неизбежна. Главное — сделать правильные выводы.

— Как вы считаете, что должно понять человечество и каждый из нас в связи с пандемией?

— То, что нужно жить более осознанно. Во время пандемии чуть чище стала экология. Вывод: нам не надо было ездить и летать так много, в таком количестве покупать товары.

— Скажите, пожалуйста, как фэшн-эксперт, маски — это надолго?

— Думаю, этот аксессуар с нами навсегда.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Любить себя и друг друга и помнить о том, что планета у нас одна и мы можем сделать ее и нашу жизнь лучше.

Ранее известный телеведущий и шоумен Илья Ноябрев рассказал в интервью «ФАКТАМ» для рубрики «Мир после пандемии», что новые технологии позволяют любому человеку стать героем популярного фильма.

Фото из альбома Дарьи Шаповаловой

321

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter