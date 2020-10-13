28.19 / 28.39 33.05 / 33.46
Киев: +13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Пресс-секретарь Зеленского похвасталась обновкой

8:34 13 октября 2020
юлия мендель

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского, решила изменить своему привычному образу. В противовес строгим костюмам, преимущественно в черном и белом цветах, в гардеробе Юлии появилось яркое красное платье в стиле smart casual. Свой новый образ пресс-секретарь показала в Instagram.

Чтобы немного уравновесить резкий оттенок платья, Юлия решила дополнить наряд белыми кроссовками и джинсовой ветровкой.

Ранее Мендель ограничила возможность комментировать свои снимки в Instagram. Те, у кого доступ есть, радуются, что у Юлии новый стилист.


Фото iuliia_mendel/Instagram

729

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оксана Марченко

Ставшая свекровью Оксана Марченко влюбила в себя невестку

Екатерина Марченко

Невестка Оксаны Марченко предстала без макияжа

софия конкина и михаил

Любовник погибшей дочери Конкина сделал неожиданное признание

каникулы

Киев отказался отправлять школьников на каникулы с 15 октября

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер