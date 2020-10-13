Пресс-секретарь Зеленского похвасталась обновкой

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского, решила изменить своему привычному образу. В противовес строгим костюмам, преимущественно в черном и белом цветах, в гардеробе Юлии появилось яркое красное платье в стиле smart casual. Свой новый образ пресс-секретарь показала в Instagram.

Чтобы немного уравновесить резкий оттенок платья, Юлия решила дополнить наряд белыми кроссовками и джинсовой ветровкой.

Ранее Мендель ограничила возможность комментировать свои снимки в Instagram. Те, у кого доступ есть, радуются, что у Юлии новый стилист.



Фото iuliia_mendel/Instagram

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