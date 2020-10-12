Внучка королевы Елизаветы II показала новые фото со своей свадьбы

Внучка британской королевы Елизаветы принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк, которые недавно объявили о том, что скоро впервые станут родителями, 12 октября празднуют вторую годовщину своей свадьбы.

В честь этого события 30-летня принцесса показала у себя в Instagram подборку фотографий — в том числе и свадебных, никогда ранее не публиковавшихся. Свой пост Евгения сопроводила подписью: «Лучшие два года в браке с тобой и в общей сложности десять лет вместе. Всегда счастливые воспоминания, мой дорогой Джек».





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