Фаршированный тунцом лимон: легкий рецепт (фото)

Есть блюда, попробовав которые, удивляешься: «И как же я до этого сама не додумалась?» Одно из таких — лимон, фаршированный тунцом и зеленью. Его рецептом с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова, ранее рассказавшая, как приготовить очень вкусный вяленый перец.

— Сегодня мы готовим очень простую и вкусную закуску, — говорит Элла Иванова. — Она красива и необычна.

— Поделитесь рецептом?

— Конечно!

Фаршированный тунцом лимон 1 большой лимон 1 банка консервированного тунца 30 г сливочного масла 1 чайная ложка домашнего майонеза Базилик или петрушка 1 чайная ложка каперсов Лимон хорошо моем, отрезаем «крышечку». Достаем всю мякоть. В чашу блендера загружаем тунец, каперсы, масло, зелень, майонез. Все измельчаем.

Фаршируем лимон, заворачиваем в фольгу. Держим в морозильной камере 3−4 часа. Достаем за полчаса до еды. Нарезаем. Приятного аппетита!

— Какой базилик лучше взять?

— Зеленый.

— Можно ли так же фаршировать апельсин?

— Безусловно. Не бойтесь экспериментировать!

Попробуйте приготовить также другие чудесные закуски от Эллы Ивановой — бутерброды с творожным сыром и инжиром и малосольные огурчики в арбузе.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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