Фаршированный тунцом лимон: легкий рецепт (фото)
Есть блюда, попробовав которые, удивляешься: «И как же я до этого сама не додумалась?» Одно из таких — лимон, фаршированный тунцом и зеленью. Его рецептом с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова, ранее рассказавшая, как приготовить очень вкусный вяленый перец.
— Сегодня мы готовим очень простую и вкусную закуску, — говорит Элла Иванова. — Она красива и необычна.
— Поделитесь рецептом?
— Конечно!
Фаршированный тунцом лимон
1 большой лимон
1 банка консервированного тунца
30 г сливочного масла
1 чайная ложка домашнего майонеза
Базилик или петрушка
1 чайная ложка каперсов
Лимон хорошо моем, отрезаем «крышечку». Достаем всю мякоть.
В чашу блендера загружаем тунец, каперсы, масло, зелень, майонез. Все измельчаем.
Фаршируем лимон, заворачиваем в фольгу. Держим в морозильной камере 3−4 часа. Достаем за полчаса до еды. Нарезаем. Приятного аппетита!
— Какой базилик лучше взять?
— Зеленый.
— Можно ли так же фаршировать апельсин?
— Безусловно. Не бойтесь экспериментировать!
Попробуйте приготовить также другие чудесные закуски от Эллы Ивановой — бутерброды с творожным сыром и инжиром и малосольные огурчики в арбузе.
Фото из альбома Эллы Ивановой200
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter