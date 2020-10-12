28.19 / 28.39 33.05 / 33.46
Киев: +13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Фаршированный тунцом лимон: легкий рецепт (фото)

7:25 13 октября 2020
фаршированный лимон

Есть блюда, попробовав которые, удивляешься: «И как же я до этого сама не додумалась?» Одно из таких — лимон, фаршированный тунцом и зеленью. Его рецептом с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова, ранее рассказавшая, как приготовить очень вкусный вяленый перец.

— Сегодня мы готовим очень простую и вкусную закуску, — говорит Элла Иванова. — Она красива и необычна.

— Поделитесь рецептом?

— Конечно!

Фаршированный тунцом лимон

1 большой лимон

1 банка консервированного тунца

30 г сливочного масла

1 чайная ложка домашнего майонеза

Базилик или петрушка

1 чайная ложка каперсов

Лимон хорошо моем, отрезаем «крышечку». Достаем всю мякоть.

В чашу блендера загружаем тунец, каперсы, масло, зелень, майонез. Все измельчаем.
Фаршируем лимон, заворачиваем в фольгу. Держим в морозильной камере 3−4 часа. Достаем за полчаса до еды. Нарезаем. Приятного аппетита!

— Какой базилик лучше взять?

— Зеленый.

— Можно ли так же фаршировать апельсин?

— Безусловно. Не бойтесь экспериментировать!

Попробуйте приготовить также другие чудесные закуски от Эллы Ивановой — бутерброды с творожным сыром и инжиром и малосольные огурчики в арбузе.

Фото из альбома Эллы Ивановой

200

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оксана Марченко

Ставшая свекровью Оксана Марченко влюбила в себя невестку

Екатерина Марченко

Невестка Оксаны Марченко предстала без макияжа

софия конкина и михаил

Любовник погибшей дочери Конкина сделал неожиданное признание

каникулы

Киев отказался отправлять школьников на каникулы с 15 октября

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер