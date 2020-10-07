Вяленый перец: легкий рецепт
Вяленый перец — мечта гурмана. А приготовить его — проще простого. Легким рецептом деликатеса с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.
— Вяленый перчик — ароматный и вкусный, — говорит Элла Иванова.
— Как же он готовится?
— Вот рецепт.
Вяленый перец
500 г сладкого перца
Растительное масло
Соль
Чеснок
Базилик
Розмарин
Перчики промываем и обсушиваем бумажным полотенцем.
Разрезаем, добавляем масло, пряности, чеснок, свежий базилик, соль.
Вялим при температуре 120 градусов час или полтора. Время зависит от размера перца.
Выкладываем перчик в стерильную баночку. Добавляем базилик, чеснок и заливаем кипящим маслом. Охлаждаем. Приятного аппетита!
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Фото из альбома Эллы Ивановой
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