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Стиль жизни

Вяленый перец: легкий рецепт

7:29 8 октября 2020
вяленый перец

Вяленый перец — мечта гурмана. А приготовить его — проще простого. Легким рецептом деликатеса с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Вяленый перчик — ароматный и вкусный, — говорит Элла Иванова.

— Как же он готовится?

— Вот рецепт.

Вяленый перец

500 г сладкого перца

Растительное масло

Соль

Чеснок

Базилик

Розмарин

Перчики промываем и обсушиваем бумажным полотенцем.

Разрезаем, добавляем масло, пряности, чеснок, свежий базилик, соль.

Вялим при температуре 120 градусов час или полтора. Время зависит от размера перца.

Выкладываем перчик в стерильную баночку. Добавляем базилик, чеснок и заливаем кипящим маслом. Охлаждаем. Приятного аппетита!

Ранее Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» идеей необычного бутерброда — с творожным сыром и инжиром, а также рассказала, как приготовить малосольные огурчики в арбузе.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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