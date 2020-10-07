Как подобрать джинсы под тип фигуры: советы стилиста

Джинсы — самая популярная обновка осеннего гардероба. Говорят, женщина выбирает пару новых джинсов за час. Правда, не все делают правильную покупку с точки зрения соответствия своей фигуре. Известный украинский стилист Лара Остапенко в программе «Ранок з Україною» (канал «Украина») рассказала, как правильно подобрать джинсы, учитывая особенности и тип фигуры.

- Если у вас есть небольшой животик и широкие бедра — то вы обладательница фигуры «яблоко», — сказала Лара. - Таким женщинам лучше всего подойдут прямые укороченные джинсы. Они очень популярны в этом сезоне. А еще прекрасно скрывают все недостатки и делают образ женственным. Женщинам, которые имеют фигуру «яблоко», следует подбирать джинсы с высокой талией. Они помогут подчеркнуть талию — тончайшую ее часть.

Следующий распространенный тип фигуры — прямоугольник или «морковь». Это когда объем бедер, талии и груди — примерно одинаковый. Женщинам с таким типом фигуры стилисты советуют выбирать джинсы-бойфренды или мешковатые «момы». Этой осенью такие джинсы одни из самых актуальных. Они визуально выделяют бедра и создают правильные пропорции.

— Нужно обратить внимание, выделить самую тонкую часть фигуры — талию, акцентировать ее, — советует модный эксперт. - И выбирайте то, что у нас сейчас актуально — свободный, более мешковатый крой. Если же у вас широкие плечи и узкие бедра, то вы обладательница типа фигуры «перец» или перевернутый треугольник. Женщинам с таким типом фигуры наиболее подходят модные прямые свободные джинсы с низкой посадкой. Благодаря такой модели бедра кажутся шире, а фигура — женственной. Что касается цвета, то я рекомендую выбирать темные оттенки джинсов. И помните — никакого декора иди наклеек!

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