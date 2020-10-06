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Стиль жизни

Клетчатое пальто и кашемировый свитер: Кейт Миддлтон впечатлила осенним образом

18:35 6 октября 2020
Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская неожиданно посетила Университет Дерби, где ознакомилась с тем, как живется студентам в условиях пандемии коронавируса.

38-летняя Кейт Миддлтон появилась в элегантном осеннем образе. Как пишет издание Daily Mail, она выбрала бежевое клетчатое шерстяное пальто ручной работы стоимостью 323 доллара и серо-голубой кашемировый свитер за 154 доллара — и то и другое от Massimo Dutti. А также черные брюки и черные замшевые туфли на каблуках от Gianvito Rossi за 675 долларов.

В качестве аксессуаров у жены принца Уильяма были защитная маска с цветочным рисунком (которую она впоследствии сняла), помолвочное кольцо с сапфиром, золотые серьги и золотое ожерелье All The Falling Stars с тремя подвесками, на которых выгравированы инициалы троих ее детей — Джорджа, Шарлотты и Луи. Кейт уже надевала это украшение на встречу с матерями в лондонском Баттерси-парке. На всякий случай при себе у Кейт был черно-белый зонтик-трость.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», принц Уильям показал новые фото своих детей за работой.

Фото PA, Daily Mail, Arthur Edwards

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