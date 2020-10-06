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Стиль жизни

Их Высочества за работой: принц Уильям показал новые фото своих детей

8:04 6 октября 2020
Принц Уильям

На британском телеканале ITV показали новый документальный фильм о принце Уильяме под названием «Планета для всех нас». Как сообщает издание Daily Mail, в нем 38-летний герцог Кембриджский рассказывает о своей работе по защите окружающей среды. В фильме принц показал и ранее не публиковавшиеся фотографии своих детей. Семилетний принц Джордж работает в саду с лопатой, пятилетняя принцесса Шарлотта, на ногах у которой резиновые сапоги, занята пересаживанием в грунт растений из цветочного горшка. Самый младший, двухлетний принц Луи, в садовых работах участия пока не принимает — он сфотографирован на пляже рассматривающим лежащую на песке медузу.

Принц Уильям рассказал, что его дети обожают проводить время на свежем воздухе. Так, Джордж, по словам отца, чувствует себя, как «зверь в клетке», если у него нет возможности гулять.

Уильям также сказал, что всегда любил природу, но отцовство усилило это чувство, придав ему цель. «Теперь, когда в моей жизни есть Джордж, Шарлотта и Луи, мое мировоззрение изменилось. Хочется передать следующему поколению дикую природу в гораздо лучшем состоянии», — сказал будущий король.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали видео, в котором впервые звучат голоса их детей.

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