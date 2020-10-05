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Стиль жизни

Самые стильные маски сезона: идеи от лондонского дизайнера

7:31 6 октября 2020
дизайнерская маска

Маски стали аксессуаром — и это данность. Никто не знает, когда закончится пандемия, поэтому наверняка этот тренд надолго. И если вы научитесь улыбаться глазами и выберете стильную маску, такая мода придется вам по душе. О новомодном аксессуаре «ФАКТАМ» рассказала лондонский дизайнер Анна Гилдер.

— Все чаще люди подбирают маски под свой гардероб, — говорит Анна Гилдер. — Очень важно выбрать ту, что подходит вам по размеру, в которой комфортно. В Англии принято менять маску несколько раз в день. Например, проехав в метро, нужно снять ее и поместить в пакет для стирки, а заходя в офис, надеть чистую.

— Какие идеи масок вы можете предложить модницам?

— К примеру, льняные маски с бабочками. Бабочки всегда были одним из моих любимых украшений на шляпах, поэтому потихоньку «перелетели» на маски. А еще мне нравятся в декоре пчелки. Идея украсить ими маски пришла мне во время завтрака — у меня посуда с пчелками. Очень стильно смотрятся маски с надписями. Например, Only remove for champagne, то есть «Снимаю только для шампанского». Или такая: «Сохраняй социальную дистанцию».

Очень симпатична маска с бабочками (фото из альбома Анны Гилдер)

Маска с надписью «Сохраняй социальную дистанцию» стильная и удобная (фото из альбома Анны Гилдер)

— Ваша коллекция масок очень симпатична.

— История ее создания совершенно случайна. Я дизайнер шляп. Часто их заказывают у меня для скачек. В этом году (в марте) я очень хотела посетить это мероприятие, но так как оно многолюдное, очень переживала за свое здоровье. Сделала себе маску «с губами». Фото с ней попало в газеты и телесюжеты. А когда началась пандемия, я занялась благотворительностью: делала защитные визоры для больниц (их тогда катастрофически не хватало). Потом создала несколько масок для знакомых, у которых были проблемы со здоровьем, шила медицинские костюмы для госпиталя. Когда правительство наконец-то обеспечило наши госпитали необходимым, я решила сделать маски для продажи. И через неделю у меня уже был лист ожидания на месяц вперед, что для меня было огромной неожиданностью.

Тандем маски со шляпкой – это стильно (фото из альбома Анны Гилдер)

— Посоветуйте, как сделать маску максимально комфортной.

— У каждого человека свое представление об удобстве. Но, например, я делаю маски с карманом для фильтра, регулируемыми резинками, зажимом для носа, чтобы аксессуар не поднимался на глаза и плотно прилегал к лицу.

Анна Гилдер: «Все чаще люди подбирают маски под свой гардероб» (фото из альбома Анны Гилдер)

Ранее лондонский дизайнер головных уборов Мария Жеребцова рассказала «ФАКТАМ» о том, как маску можно органично и очень стильно вписать в свой наряд.

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