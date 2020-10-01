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Стиль жизни

Внучка двоюродной сестры королевы Елизаветы II неожиданно вышла замуж

19:47 1 октября 2020
Флора и Тимоти

Внучка принцессы Александры, двоюродной сестры британской королевы Елизаветы II неожиданно вышла замуж. Как пишет издание Hello!, 25-летняя Флора Огилви стала женой 27-летнего финансиста Тимоти Вестерберга, уроженца Швеции. Ранее он профессионально играл в хоккей. О своей помолвке пара объявила в ноябре 2019 года. Скромная свадьба, о которой заранее не сообщали, состоялась в Лондоне — в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Там планировали венчаться в мае этого года внучка королевы принцесса Беатрис и ее жених Эдоардо Мапелии Моцци, но пара изменила планы из-за карантина и сыграла свадьбу в Виндзоре, отложив ее на июль.

Флора и Тимоти опубликовали свое свадебное фото в Instagram. Невеста была в очаровательном платье от Emilia Wickstead — одного из любимых брендов герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

Флора Огилви — основательница интернет-платформы цифровых искусств. Она — одна из четырех внуков принцессы Александры и занимает 56-е место в очереди на британский престол.

Принцесса Кентская Александра и ее кузина-королева очень близки. Их отцы приходились друг другу родными братьями. Мужем принцессы был аристократ Ангус Джеймс Огилви. Он умер в 2004 году. 83-летняя Александра является работающим членом королевской семьи, она участвует во многих официальных мероприятиях и всегда оказывала поддержку королеве.

Принцесса Александра. Фото Кенсигнтонского дворца

Ранее «ФАКТЫ» писали, что внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения объявила о своей беременности.

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