Легкий рецепт вкуснейшей заправки из помидоров и перца

Есть лакомства, рецепты которых хозяйкам обязательно стоит взять на заметку. Одно из них — заправка из помидоров и перца. Зимой она напомнит о лете, которое вы снова будете ждать с нетерпением. А еще сейчас, когда полным-полно томатов, стоит их заготовить на зиму. И чем больше запасов из даров лета и осени будет у вас в вашем доме, тем меньше выходов в магазин и на рынок вам придется делать зимой во время пандемии, которая, судя по всему, отступать не собирается. Легкими рецептами сезонных лакомств с «ФАКТАМИ» поделилась кулинарный блогер, жена известного композитора Игоря Поклада Светлана.

— Осень подобралась как-то стремительно, а это означает, что пора подумать о заготовках на зиму, — говорит Светлана Поклад.- Салаты я не закатываю. Уксус и прочее — это не мое. Но есть одна заготовка, которую я делаю из года в год. И хочу сказать, что проще рецепта еще не придумано — я гарантирую ! Продукт, который выходит, — это готовая заправка для борща, супов, жаркого, голубцов — всего, куда по обыкновению вы кладете томатную пасту или соус.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Заправка из помидоров и перца Нам понадобятся помидоры, перец болгарский и соль. Все!!! Определенных пропорций здесь нет — все по вашему вкусу, к примеру, два к одному (2 кг помидоров и 1 кг перца). Помыв и порезав овощи, загружаем их в чашу комбайна, перебиваем в мелкую фракцию (1 минута!), затем ставим на огонь и увариваем до средней степени густоты. Нет комбайна — берем блендер или мясорубку. Ну, а дальше все просто. Стерильные баночки закатываем или закрываем металлическими крышками. Храню я всю эту красоту в подвале, в прохладном месте. Думаю, нижняя полка холодильника тоже подойдет. А вообще у меня появилась мысль попробовать заморозить эту заправку, разложив в пакеты. Парочку сделаю в качестве эксперимента. Но, естественно, надо очень хорошо охладить перед закладкой. Да! Важно. Нужно посолить обязательно. Но не вначале, а в самом конце, когда наш продукт достигнет нужной консистенции. Думаю, уварить надо на 1/3. Не забывайте перемешивать, чтобы не пригорело! Вначале она будет жидкая, а по мере уваривания начнет густеть. Соль кладете по вкусу. Думаю, на такое количество овощей понадобится не меньше полутора столовых ложек соли.

Заправка из томатов и перца – это вкусно

— Как понять, что заправка готова?

— Смотрите на пену! Вот как она почти вся уйдет, можно снимать с огня. Заправка из ярко-розовой станет алой — она готова.

— Слышала, что вы как-то особенно заготавливаете помидоры на зиму.

— Рецепт таков.

Помидоры на зиму Из расчета на пятилитровое ведерко возьмите: 3 кг маленьких томатов;

сахар 4 ст. ложки;

соль 4 ст. ложки;

вода кипяченая и остуженная (если из скважины или покупная — можно не кипятить) 2,5 литра;

зелень: укроп, петрушка, сельдерей (обязательно!), хрен, листья вишни и смородины (по желанию);

чеснок 2 головки;

любите остренькие — добавьте пару стручков жгучего перца. Ну, и все просто — на дно укладываем слой зелени, ряд помидоров, снова зелень и помидоры — и так до верха. Каждый слой пересыпаем чесноком. Все это заливаем водой, в которой растворили сахар и соль. Накрываем крышкой и оставляем в теплом месте недели на 2−3. Пробуем. Как только чувствуем, что помидоры готовы, переносим в холодное место. Я уношу в подвал. Можно переложить в банки и оставить на балконе или в холодильнике. Вот и все!

Помидоры на зиму заготовить несложно

— Несложно.

— Еще одна идея для зимней заготовки! Тут вообще все просто!

Берем :



лук репчатый;

перец болгарский;

помидоры;

любую зелень;

морковь.

Никаких пропорций — все по желанию ! Режем все мелко и отбрасываем на сито, чтобы стек лишний сок из помидоров. Не солим! Затем раскладываем все это богатство по пакетам для замораживания, и вуаля — заготовка для зимних блюд готова!

Зимой достаем, отламываем нужное количество и выкладываем на сковородку, не размораживая!

— Знаю, что вы восхитительно готовите соус ткемали.

— Вот рецепт. Точнее, сказать, это одна из его вариаций. Мой соус подойдет к мясу, приготовленному на сковороде-гриль, шашлыку и люля-кебабу.

Ткемали Рецепт рассчитан на 0,5 литра готового соуса. Нам понадобится: алыча 1−1,5 кг;

ароматные травы (укроп, мята, кинза) — столько, чтобы заполнить чашу блендера на 2/3;

чеснок — 1 большая головка;

сахар 50−70 граммов;

соль 0,5 ч. ложки;

смесь перцев (молотый) 2/3 столовой ложки;

сухие травы.

Приступаем!



Алыча очень твердая. При всем желании перетереть ее в сыром виде не удастся. Поэтому мы ее привариваем! Кладем в кипящую воду и варим минут 5 до мягкости. Затем отбрасываем на дуршлаг и перетираем, избавляясь от косточек и шкурки. У нас получится алычовое пюре. Его мы ставим на огонь и варим до закипания. Добавляем сахар. Кипятим до тех пор, пока наше пюре не загустеет до состояния, которое на фото. Главное — постоянно помешивать! Всыпаем все сухие ингредиенты. Все травы и чеснок кладем в блендер и перебиваем мелко-мелко! Добавляем в пюре. Все вместе провариваем минут 10. В горячем виде разливаем наш соус в стерильные баночки или бутылки и сразу закупориваем. Из этого количества у вас получится 500 граммов соуса, т. е. одна баночка — 0,5 литра. Имейте в виду. Открытый соус надо будет съесть сразу! Даже в холодильнике у него есть шанс скиснуть в течение недели! Поэтому емкости должны быть граммов по 250, максимум 500! Для примера, бутылочки от детского сока. А вот в закупоренном виде он может простоять год.

Ткемали подойдет к шашлыку и мясу, приготовленному на гриле

— Можно ли заменить алычу сливой?

— Вполне. Желательно — с кислинкой. Всем приятного аппетита!

Ранее Светлана Поклад поделилась с читателями «ФАКТОВ» легким рецептом яблочного пирога.

Фото из альбома Светланы Поклад

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