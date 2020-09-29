Новая девушка Брэда Питта Николь Потуральски впервые за многие годы вышла на подиум (фото, видео)

Популярность и профессиональная востребованность новой девушки голливудской звезды Брэда Питта, 27-летней немецкой модели польского происхождения Николь Потуральски, резко возросла. Как пишет издание Page Six, впервые за многие годы Николь, которая чаще принимала участие в фотосессиях для различных журналов, вышла на подиум. Это произошло в рамках Недели моды в Милане — на показе коллекции Hugo Boss.

Потуральски продемонстрировала длинное черное трикотажное платье с воротником-поло. Наряд дополняли сандалии и зеленый браслет. Фото и видео с этого события модель разместила у себя в Instagram, сопроводив его благодарностью организаторам «идеального шоу». Брэд Питт в числе зрителей, к разочарованию поклонников, не присутствовал.

Фото Николь также появилось на обложке сентябрьского номера немецкой версии журнала Elle.

О романе Николь с 56-летним Питтом всерьез заговорили в августе этого года. Хотя знакомы они уже около года. Потуральски замужем за 68-летним владельцем берлинского ресторана Роландом Мари. Однако считается, что у них «открытый брак», не ограничивающий свободу супругов. У модели есть семилетний сын Эмиль.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что новая девушка Брэда Питта оставила загадочное послание в Instagtram — возможно, для Анджелины Джоли.





240

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter