Бутерброд с творожным сыром и инжиром – вкус нежности: легкий рецепт
Кажется, что может быть проще, чем сделать бутерброд. Но совсем иное дело — приготовить его креативно. Так, чтобы ваши родные и близкие пришли в восторг, одарили вас комплиментами и словами благодарности.
Идеей необычного бутерброда с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова. (Ранее она рассказала, как приготовить малосольные огурчики в арбузе.)
— Этот вкус вас поразит с первого укуса, — говорит Элла Иванова. — Бутерброд с инжиром, творожным сыром, малиной и мятой появился в моей книге рецептов благодаря экспериментам.
— Как же его приготовить?
— С удовольствием поделюсь.
Бутерброд с творожным сыром и инжиром
Цельно-зерновой хлеб
1 инжир
100 г творожного сыра
Малина
Мед
Мята
Укроп
Покрываем ломтик хлеба творожным сыром. Сверху кладем кружочек инжира. Затем добавляем малину, укроп, мяту по вкусу. Пикантности придаст капелька меда.
— Можно ли такой бутерброд приготовить на ломтике черного хлеба или батона?
— Почему нет? Не бойтесь экспериментировать и фантазировать. Приятного аппетита!
Ранее Элла Иванова рассказала «ФАКТАМ», как приготовить форель в лаваше — вкусное и питательное блюдо.
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Фото из альбома Эллы Ивановой4
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