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Стиль жизни

Бутерброд с творожным сыром и инжиром – вкус нежности: легкий рецепт

7:32 29 сентября 2020
бутерброд

Кажется, что может быть проще, чем сделать бутерброд. Но совсем иное дело — приготовить его креативно. Так, чтобы ваши родные и близкие пришли в восторг, одарили вас комплиментами и словами благодарности.

Идеей необычного бутерброда с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова. (Ранее она рассказала, как приготовить малосольные огурчики в арбузе.)

— Этот вкус вас поразит с первого укуса, — говорит Элла Иванова. — Бутерброд с инжиром, творожным сыром, малиной и мятой появился в моей книге рецептов благодаря экспериментам.

— Как же его приготовить?

— С удовольствием поделюсь.

Бутерброд с творожным сыром и инжиром

Цельно-зерновой хлеб

1 инжир

100 г творожного сыра

Малина

Мед

Мята

Укроп

Покрываем ломтик хлеба творожным сыром. Сверху кладем кружочек инжира. Затем добавляем малину, укроп, мяту по вкусу. Пикантности придаст капелька меда.

— Можно ли такой бутерброд приготовить на ломтике черного хлеба или батона?

— Почему нет? Не бойтесь экспериментировать и фантазировать. Приятного аппетита!

Ранее Элла Иванова рассказала «ФАКТАМ», как приготовить форель в лаваше — вкусное и питательное блюдо.

Читайте также: Арбузный салат с брынзой и заправкой из мяты: вкусно и сытно

Фото из альбома Эллы Ивановой

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