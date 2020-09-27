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Стиль жизни

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали новые фото со своими детьми

6:59 27 сентября 2020
Принцы Джордж, Луи и Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали два новых снимка со своими детьми. Фотографии были сделаны во время встречи со знаменитым британским натуралистом Дэвидом Аттенборо, который на днях побил мировой рекорд по приросту подписчиков в Instagram, опередив Дженнифер Энистон. 94-летний сэр Дэвид, который близко знаком с королевскими персонами, был приглашен в Кенсингтонский дворец.

Встреча с детьми произошла после того, как Аттенборо и принц Уильям вместе прямо во дворцовом саду посмотрели новый фильм натуралиста — «Жизнь на нашей планете». Помощники подготовили для них стулья с надписями «принц Уильям» и «сэр Дэвид», но мужчины в шутку поменялись местами.

После просмотра как раз вернулись из школы семилетний принц Джордж и пятилетняя принцесса Шарлоттой. Вместе с двухлетним принцем Луи они отправились знакомиться с гостем. Принц Джордж, который является фанатом Аттенборо и обожает смотреть его документальные фильмы о природе, получил от него ценный подарок — зуб ископаемой акулы, которому около 23 миллионов лет.

Все трое детей были одеты в наряды серо-сине-голубых оттенков. Сама Кейт, как сообщает Daily Mail, также выбрала для себя голубой, надев джинсовое платье от Gabriela Hearst стоимостью 1650 долларов. Шарлотта была в цветастом платьице от Zara за 29 долларов.

Королевская семья давно поддерживает Аттенбора в его борьбе за охрану окружающей среды. Так, ранее королева Елизавета объявила войну одноразовым стаканам и пластиковым трубочкам.

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