Сок лимона и пряности: простой рецепт чахохбили от популярного телеведущего (фото)
Популярный телеведущий и кулинарный эксперт Григорий Герман поделился рецептом своего любимого блюда из курицы.
— Чахохбили — грузинское блюдо, классический рецепт которого я узнал, путешествуя по этой прекрасной горной стране, — рассказал «ФАКТАМ» ведущий «Ранку з Україною» (канал «Украина»). — На самом деле, готовится оно достаточно просто, времени занимает около получаса, а его секрет в особых пряностях и соке лимона. Грузины любят готовить чахохбили на открытом огне, говоря, что именно так куриное мясо становится нежным и приобретает неповторимый аромат.
Чахохбили
Ингредиенты:
- курица — 1 штука;
- сливочное масло — 100 граммов;
- помидоры — 5 штук;
- чеснок — 3 зубчика;
- лук — 2 штуки;
- лимон — 1 штука;
- петрушка, базилик, кинза;
- сванская соль;
- хмели-сунели.
Приготовление:
Курицу разобрать на две части, чтобы получилось по два крыла, филе, голени и бедра. Обжарить мясо в разогретой на мангале сковороде с добавлением растительного и сливочного масла.
Следя за мясом и переворачивая его, надо быстро приготовить другие ингредиенты для блюда. Одну часть лука нарезать кубиками, а другую — полукольцами. Положить лук в сковородку, где жарится курица. Помидоры нарезать крупными кубиками и тоже добавить к мясу. Измельчить перец чили и порубить слайсами чеснок — отправить к блюду. Добавить специи, соль, лимонный сок, сахар и сливочное масло. В конце в блюдо можно положить нарезанную зелень — петрушку и кинзу, а также базилик. Курица протомится во всем этом буквально десять минут, и ароматное блюдо можно подавать на стол!
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