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Стиль жизни

Сок лимона и пряности: простой рецепт чахохбили от популярного телеведущего (фото)

18:42 25 сентября 2020
Григорий Герман

Популярный телеведущий и кулинарный эксперт Григорий Герман поделился рецептом своего любимого блюда из курицы.

— Чахохбили — грузинское блюдо, классический рецепт которого я узнал, путешествуя по этой прекрасной горной стране, — рассказал «ФАКТАМ» ведущий «Ранку з Україною» (канал «Украина»). — На самом деле, готовится оно достаточно просто, времени занимает около получаса, а его секрет в особых пряностях и соке лимона. Грузины любят готовить чахохбили на открытом огне, говоря, что именно так куриное мясо становится нежным и приобретает неповторимый аромат.

Чахохбили

Ингредиенты:

  • курица — 1 штука;
  • сливочное масло — 100 граммов;
  • помидоры — 5 штук;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • лук — 2 штуки;
  • лимон — 1 штука;
  • петрушка, базилик, кинза;
  • сванская соль;
  • хмели-сунели.

Приготовление:

Курицу разобрать на две части, чтобы получилось по два крыла, филе, голени и бедра. Обжарить мясо в разогретой на мангале сковороде с добавлением растительного и сливочного масла.

Следя за мясом и переворачивая его, надо быстро приготовить другие ингредиенты для блюда. Одну часть лука нарезать кубиками, а другую — полукольцами. Положить лук в сковородку, где жарится курица. Помидоры нарезать крупными кубиками и тоже добавить к мясу. Измельчить перец чили и порубить слайсами чеснок — отправить к блюду. Добавить специи, соль, лимонный сок, сахар и сливочное масло. В конце в блюдо можно положить нарезанную зелень — петрушку и кинзу, а также базилик. Курица протомится во всем этом буквально десять минут, и ароматное блюдо можно подавать на стол!

Ранее кулинарный эксперт и телеведущий Григорий Герман поделился с «ФАКТАМИ» уникальным рецептом херсонской ухи.

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