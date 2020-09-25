Сок лимона и пряности: простой рецепт чахохбили от популярного телеведущего (фото)

Популярный телеведущий и кулинарный эксперт Григорий Герман поделился рецептом своего любимого блюда из курицы.

— Чахохбили — грузинское блюдо, классический рецепт которого я узнал, путешествуя по этой прекрасной горной стране, — рассказал «ФАКТАМ» ведущий «Ранку з Україною» (канал «Украина»). — На самом деле, готовится оно достаточно просто, времени занимает около получаса, а его секрет в особых пряностях и соке лимона. Грузины любят готовить чахохбили на открытом огне, говоря, что именно так куриное мясо становится нежным и приобретает неповторимый аромат.

Чахохбили

Ингредиенты:

курица — 1 штука;

сливочное масло — 100 граммов;

помидоры — 5 штук;

чеснок — 3 зубчика;

лук — 2 штуки;

лимон — 1 штука;

петрушка, базилик, кинза;

сванская соль;

хмели-сунели.

Приготовление:

Курицу разобрать на две части, чтобы получилось по два крыла, филе, голени и бедра. Обжарить мясо в разогретой на мангале сковороде с добавлением растительного и сливочного масла.

Следя за мясом и переворачивая его, надо быстро приготовить другие ингредиенты для блюда. Одну часть лука нарезать кубиками, а другую — полукольцами. Положить лук в сковородку, где жарится курица. Помидоры нарезать крупными кубиками и тоже добавить к мясу. Измельчить перец чили и порубить слайсами чеснок — отправить к блюду. Добавить специи, соль, лимонный сок, сахар и сливочное масло. В конце в блюдо можно положить нарезанную зелень — петрушку и кинзу, а также базилик. Курица протомится во всем этом буквально десять минут, и ароматное блюдо можно подавать на стол!