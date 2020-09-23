Новые тренды в вечерних платьях: рукав-баллон и контрастный пояс (фото)
Пандемия внесла коррективы во все сферы жизни. То, что казалось, незыблемым, — к примеру, даты проведения кинофестивалей — оказалось под вопросом. Что-то отменяется, что-то переносится или проводится в режиме онлайн. Но ясно одно: жизнь продолжается и будет продолжаться, несмотря ни на что, потому что креативные люди хотят творить, создавать красоту и приобщать к ней других. И, даст Бог, будут еще грандиозные события с красными дорожками, красивыми вечерними нарядами и незабываемыми эмоциями. Ведь этого так все хотят!
О новых трендах в вечерних нарядах «ФАКТАМ» рассказала лондонский дизайнер Венера Табакин, создающая костюмы и платья для красных дорожек всемирно известных фестивалей — Каннского, Венецианского, Берлинского, королевских скачек, знаковых премьер с участием знаменитостей. Ее желтое шелковое платье с роскошным шлейфом было признано одним из лучших на Каннском фестивале 2018 года.
— Венера, ваши наряды для красных дорожек кинофестивалей восхищают. Сейчас же в связи с пандемией многие мероприятия оказались под угрозой срыва, тем не менее вы продолжаете работать.
— Да, конечно. Коктейльные платья по-прежнему востребованы — в частности, для фотосессий. Многие церемонии награждений, конкурсы и другие мероприятия перешли в онлайн-формат. При этом неизменным осталось то, что звезды всегда хотят выглядеть эффектно, по-особенному.
— И что же сейчас в тренде?
— Пышный рукав-баллон, как во времена Марии-Антуанетты. Исторические романы и фильмы часто вдохновляют дизайнеров на создание чего-то необычного. Вы можете «накачивать» рукав до бесконечности — чем больше, тем лучше. Но платье при этом должно быть достаточно лаконичным, не с пышной юбкой. Лучше всего приталенное, с разрезом впереди.
— Экстравагантно смотрится один рукав-баллон в коктейльном платье, второй при этом вообще отсутствует.
— К слову, если в наряде такая эффектная деталь, не переборщите с украшениями. Вообще сейчас в тренде скульптурный рукав — колокол, фонарик, длинный с манжетом… Такие были в моде в 1970 годы. А, как известно, мода возвращается, хотя и несколько в иных интерпретациях.
— Одна из визитных карточек ваших нарядов — шлейф.
— Очень красиво смотрится платье со шлейфом из прозрачной или полупрозрачной ткани — например, шифона или органзы. Он может идти от плеча или крепиться сзади на поясе. Чем длиннее шлейф, тем эффектнее получаются фото. Шлейф может быть съемным — это удобно.
— Какие цвета — фавориты сезона?
— Красный, черный, синий, лиловый, фиолетовый, оливковый и много золота. Золотой в платьях из жаккардовой органзы эффектно сочетается с розовым, а серебряный — с голубым. Также сейчас модны неоновые расцветки. Такое платье советую дополнить черной деталью. Это могут быть полоски на рукавах или пояс с тканевой розой. Пояс — одна из трендовых деталей вечернего наряда. Он должен быть контрастным. Ко всем платьям подойдет черный. На пике популярности сейчас бахрома.
— Актуально ли декорировать вечернее платье кристаллами?
— Конечно. Они прекрасно сочетаются с бархатными цветами и лентами. Один из актуальных декоров — тесьма с графикой или надписями. И, конечно, очень эффектно смотрится черное кружево или гипюр с подложкой из цветной ткани — например, лимонной, голубой, розовой или даже золотистой. Им можно декорировать рукава, юбку… Если решите дополнить платье перчатками, выбирайте расшитые бисером, которые смотрятся, как винтажные. Многие дополняют наряд и маской в стиле наряда, это стало новой реальностью.
— Какую длину платья предпочесть?
— Макси или миди.
— Фэшн-эксперты говорят о том, что мода сейчас стремится к комфорту и удобству. Какой фасон вечернего платья выбирают практичные модницы?
— Платье с запахом и красиво, и удобно. Кстати, альтернативой ему может быть и нарядный комбинезон. А еще — корсет со шлейфом. Под такой наряд звезды надевают легинсы. Они могут быть кружевными, трикотажными, сатиновыми и даже джинсовыми. Смотрится это очень стильно.
— Какие советы вы можете дать любительницам вечерних нарядов?
— Очень важно правильно подобрать обувь. Она не должна быть под цвет сумки. С синим нарядом красиво смотрятся серебряные туфли, розовые, пудровые, бежевые. А вот черные будут совершенно неуместны. Зеленое, изумрудное платье великолепно в тандеме с золотистыми, фиолетовыми или сиреневыми туфельками. Красное замечательно сочетается с фуксией или яркой сиренью, золотом.
— А как лучше подобрать обувь под черное платье?
— Подойдет и серебристая обувь, и золотистая, и красная, и розовая, и цвета фуксии… Да практически любая, кроме белой. К слову, к черному платью можно смело надевать черные туфли.
— Какой главный секрет красивого вечернего наряда?
— Важно, чтобы он вам шел и хорошо на вас сидел. И если вам ваше платье нравится и вы чувствуете себя в нем великолепно, поверьте: в глазах окружающих вы будете выглядеть восхитительно. Будьте уникальны — и вы не останетесь незамеченными.
Ранее известный фэшн-эксперт, режиссер программ о моде Светлана Лищинская эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала об основных трендах осеннего сезона 2020 года.
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