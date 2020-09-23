Новые тренды в вечерних платьях: рукав-баллон и контрастный пояс (фото)

Пандемия внесла коррективы во все сферы жизни. То, что казалось, незыблемым, — к примеру, даты проведения кинофестивалей — оказалось под вопросом. Что-то отменяется, что-то переносится или проводится в режиме онлайн. Но ясно одно: жизнь продолжается и будет продолжаться, несмотря ни на что, потому что креативные люди хотят творить, создавать красоту и приобщать к ней других. И, даст Бог, будут еще грандиозные события с красными дорожками, красивыми вечерними нарядами и незабываемыми эмоциями. Ведь этого так все хотят! О новых трендах в вечерних нарядах «ФАКТАМ» рассказала лондонский дизайнер Венера Табакин, создающая костюмы и платья для красных дорожек всемирно известных фестивалей — Каннского, Венецианского, Берлинского, королевских скачек, знаковых премьер с участием знаменитостей. Ее желтое шелковое платье с роскошным шлейфом было признано одним из лучших на Каннском фестивале 2018 года.

— Венера, ваши наряды для красных дорожек кинофестивалей восхищают. Сейчас же в связи с пандемией многие мероприятия оказались под угрозой срыва, тем не менее вы продолжаете работать.

— Да, конечно. Коктейльные платья по-прежнему востребованы — в частности, для фотосессий. Многие церемонии награждений, конкурсы и другие мероприятия перешли в онлайн-формат. При этом неизменным осталось то, что звезды всегда хотят выглядеть эффектно, по-особенному.

— И что же сейчас в тренде?

— Пышный рукав-баллон, как во времена Марии-Антуанетты. Исторические романы и фильмы часто вдохновляют дизайнеров на создание чего-то необычного. Вы можете «накачивать» рукав до бесконечности — чем больше, тем лучше. Но платье при этом должно быть достаточно лаконичным, не с пышной юбкой. Лучше всего приталенное, с разрезом впереди.

Рукав-баллон, как во времена Марии-Антуанетты, смотрится очень необычно (фото из альбома Венеры Табакин)

— Экстравагантно смотрится один рукав-баллон в коктейльном платье, второй при этом вообще отсутствует.

— К слову, если в наряде такая эффектная деталь, не переборщите с украшениями. Вообще сейчас в тренде скульптурный рукав — колокол, фонарик, длинный с манжетом… Такие были в моде в 1970 годы. А, как известно, мода возвращается, хотя и несколько в иных интерпретациях.

— Одна из визитных карточек ваших нарядов — шлейф.

— Очень красиво смотрится платье со шлейфом из прозрачной или полупрозрачной ткани — например, шифона или органзы. Он может идти от плеча или крепиться сзади на поясе. Чем длиннее шлейф, тем эффектнее получаются фото. Шлейф может быть съемным — это удобно.

Чем длиннее шлейф, тем эффектнее получаются фото. Это платье Венеры Табакин было признано одним из лучших на Каннском фестивале 2018 года (фото из альбома Венеры Табакин)

— Какие цвета — фавориты сезона?

— Красный, черный, синий, лиловый, фиолетовый, оливковый и много золота. Золотой в платьях из жаккардовой органзы эффектно сочетается с розовым, а серебряный — с голубым. Также сейчас модны неоновые расцветки. Такое платье советую дополнить черной деталью. Это могут быть полоски на рукавах или пояс с тканевой розой. Пояс — одна из трендовых деталей вечернего наряда. Он должен быть контрастным. Ко всем платьям подойдет черный. На пике популярности сейчас бахрома.

Яркое платье Венера Табакин рекомендует дополнить черной деталью (фото из альбома Венеры Табакин)

— Актуально ли декорировать вечернее платье кристаллами?

— Конечно. Они прекрасно сочетаются с бархатными цветами и лентами. Один из актуальных декоров — тесьма с графикой или надписями. И, конечно, очень эффектно смотрится черное кружево или гипюр с подложкой из цветной ткани — например, лимонной, голубой, розовой или даже золотистой. Им можно декорировать рукава, юбку… Если решите дополнить платье перчатками, выбирайте расшитые бисером, которые смотрятся, как винтажные. Многие дополняют наряд и маской в стиле наряда, это стало новой реальностью.

— Какую длину платья предпочесть?

— Макси или миди.

Розовый цвет хорошо сочетается с золотом (фото из альбома Венеры Табакин)

— Фэшн-эксперты говорят о том, что мода сейчас стремится к комфорту и удобству. Какой фасон вечернего платья выбирают практичные модницы?

— Платье с запахом и красиво, и удобно. Кстати, альтернативой ему может быть и нарядный комбинезон. А еще — корсет со шлейфом. Под такой наряд звезды надевают легинсы. Они могут быть кружевными, трикотажными, сатиновыми и даже джинсовыми. Смотрится это очень стильно.

— Какие советы вы можете дать любительницам вечерних нарядов?

— Очень важно правильно подобрать обувь. Она не должна быть под цвет сумки. С синим нарядом красиво смотрятся серебряные туфли, розовые, пудровые, бежевые. А вот черные будут совершенно неуместны. Зеленое, изумрудное платье великолепно в тандеме с золотистыми, фиолетовыми или сиреневыми туфельками. Красное замечательно сочетается с фуксией или яркой сиренью, золотом.

Красный цвет – фаворит сезона в коктейльных нарядах (фото из альбома Венеры Табакин)

— А как лучше подобрать обувь под черное платье?

— Подойдет и серебристая обувь, и золотистая, и красная, и розовая, и цвета фуксии… Да практически любая, кроме белой. К слову, к черному платью можно смело надевать черные туфли.

— Какой главный секрет красивого вечернего наряда?

— Важно, чтобы он вам шел и хорошо на вас сидел. И если вам ваше платье нравится и вы чувствуете себя в нем великолепно, поверьте: в глазах окружающих вы будете выглядеть восхитительно. Будьте уникальны — и вы не останетесь незамеченными.

Венера Табакин: «Важно, чтобы наряд вам шел и хорошо на вас сидел» (фото из альбома Венеры Табакин)

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