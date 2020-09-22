В дешевых брюках и кроссовках: Кейт Миддлтон появилась на публике в парке в скромном спортивном образе (фото, видео)

Кейт Миддлтон, которая на днях вместе со своим мужем принцем принц Уильям посетила пекарню и помогла печь булочки, совершила сольный выход. 38-летняя герцогиня Кембриджская встретилась с матерями, которые привезли своих детей на колясках в лондонский Баттерси-парк — в том числе и матерями-одиночками. Все они пользовались поддержкой благотворительных фондов, оказываемой им в период пандемии, и рассказали, как им живется в это трудное время.

В этот раз Кэтрин не стала надевать маску, поскольку мероприятие проходило на свежем воздухе. Однако дамы старались соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщает Daily Mail, Кейт была в розовых брюках недорогого бренда M&S (Marks & Spencer) — от костюма, в котором она уже показывалась прежде. На этот раз жакет от этого костюма она оставила дома. Цена брюк — около 38 долларов. В дополнение к ним мать троих детей выбрала простую белую футболку от Ralph Lauren, удобные белые кроссовки и украшения от Halcyon Days и Daniella Draper.

Earlier the duchess held a video call with eight organisations to speak about helping parents with young children. pic.twitter.com/w7af7kO4D6 — Rebecca English (@RE_DailyMail) September 22, 2020

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон одержала победу над обидевшим ее журналом Tatler.

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