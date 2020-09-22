Рецепт сырного печенья из трех ингредиентов покорил сердца британских хозяек (фото)

Британское издание Metro опубликовало рецепт итальянского сырного печенья всего из трех ингредиентов, которое, покорило сердца английских хозяек. В течение нескольких часов рецепт занимал первое место в списке самых просматриваемых материалов, оттеснив на второй план все главные новости.

В то время, как страну захлестывает вторая волна коронавируса и британцам, вновь кинувшимся пополнять запасы продуктов, повторно угрожает карантин, простые рецепты из минимального числа составляющих снова становятся актуальны.

Рецепт был взят с сайта The Petite Cook, который ведет популярный кулинарый блогер Андреа Соранидис — итальянка, переехавшая в Лондон десять лет назад.

Для печенья, которое прекрасно подходит в качестве закуски к вину, требуется 100 граммов муки, 100 граммов холодного сливочного масла и 100 граммов натертого сыра пармезан. Можно по желанию добавить любимых специй или трав — розмарина, чабреца, шалфея или немного перца чили.

Требуется быстро замесить миксером все ингредиенты, а затем быстро вымесить тесто руками, формируя из него колбаску. И отправить на полчаса в холодильник.

Нарезать печенье кружочками и выпекать до золотистого цвета — около десяти минут.

Или же из теста после замеса сформировать шар, обернуть его пищевой пленкой и отправить в холодильник на 15 минут. Затем раскатать тесто слоем толщиной в один сантиметр и вырезать формочками печенья.

Андреа говорит, что тесто можно также сплющить в диск и заморозить. В таком виде оно может храниться в морозильнике месяц. Замораживать можно и готовые печенья, но Андреа утверждает, что ее домочадцы так быстро их съедают, что замораживать обычно нечего.

Фото The Petite Cook

Ранее «ФАКТЫ» писали о рецепте «индейского хлеба» из трех ингредиентов.

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