Принц Гарри записался на курсы продюсеров в надежде завоевать Голливуд (фото)

Отпраздновавший 15 сентября свое 36-летие британский принц Гарри всерьез решил покорить Голливуд. Ранее стало известно, что он и его жена, бывшая американская актриса Меган Маркл, создали продюсерскую компанию и заключили сделку с Netflix, собираясь создавать документальные и художественные фильмы, сериалы и телепрограммы.

И теперь Гарри, который в отличие от супруги всегда был далек от киноиндустрии, решил освоить новое для него дело. Как сообщает издание The Mirror, внук королевы Елизаветы II записался на онлайн-курсы по обучению продюсеров. Для начала он прошел пятидневное обучение «в творческой продюсерской лаборатории».

Герцог Сассекский хочет начать с нуля и вдохновлен примером Рона Ховарда, который начинаю свою карьеру в качестве актера, а затем стал одним из самых успешных в Голливуде режиссеров, сняв фильмы «Аполлон-13», «Игры разума», «Код да Винчи».

Гарри желает доказать своей семье и всему миру, что он не будет просто сидеть, эксплуатируя имя и титул. Он полон творческих планов и намерен работать — усердно, насколько это возможно. Гарри также хочет выйти наконец из тени Меган, которая в прошлом была звездой телесериала «Форс-мажоры» и которая, как полагают, является той, кто принимает решения в их семье. В том числе и о том, чтобы покинуть королевскую семью и переселиться в США. Хотя журналисты, которые написали новую, одобренную Сассексами биографию Гарри и Меган, утверждают, что это была инициатива самого принца.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри и Меган Маркл окончательно «развелись» с Британией, вернув в казну долг.

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