Младший брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон опубликовал в Instagram эффектное фото своей невесты-француженки Ализе Тевене, о помолвке с которой он объявил в октябре прошлого года.

Красотка запечатлена на прогулке с собаками в Шотландии. На ней только купальник-бикини и, как пишет издание Daily Mail, резиновые сапоги Hunter стоимостью 150 долларов.

«Когда думаешь, что уже почти осень, а сентябрь вдруг подбрасывает волну тепла», — говорится на подписи к снимку.

Подписчики восхитились оригинальным нарядом и стройной фигурой будущей невестки Кейт Миддлтон.

33-летний Джеймс ранее сообщил, что они с 31-летней Ализе вынуждены были уже дважды переносить свою свадьбу из-за пандемии коронавируса. Сначала торжество планировалось на май. Потом церемонию собирались провести летом. Теперь же бракосочетание, скорее всего, состоится где-то в будущем году. Кейт и ее муж принц Уильям будут в числе гостей — даже если список приглашенных придется сократить в целях безопасности.

К слову, кузина принца Уильяма принцесса Беатрис, которая изначально тоже собиралась сыграть свою свадьбу с Эдоардо Мапелли Моцци в мае, не стала откладывать дело в долгий ящик. И без лишней помпы вышла замуж в июле.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что брат Кейт Миддлтон впервые за семь лет сбрил бороду и шокировал свою невесту.



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