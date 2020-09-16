Хумус – восточная сказка: легкий рецепт (фото)
Хумус — вкусная закуска из нута. Особенно это блюдо популярно в странах Ближнего Востока. Но и в Украине достаточно известно, его можно приобрести даже в супермаркетах. Правда, конечно же, лучше приготовить хумус дома. Тогда вы можете быть уверены, что в нем нет никакой химии.
Легким рецептом этого блюда с «ФАКТАМИ» поделилась киевский блогер, член Ассоциации шеф-поваров Украины Лариса Богуцкая, которая ранее рассказывала, что можно быстро и просто приготовить в условиях карантина.
— Интерес к хумусу у меня появился сразу, как только на нашем рынке стал продаваться турецкий горох — нут, — рассказывает Лариса Богуцкая. — И начались эксперименты по доведению вкуса моего домашнего хумуса до совершенства. Когда его попробовал гость из Израиля и ему блюдо понравилось, это было очень приятно.
Вообще хумус — еда с долгой историей. Самое раннее упоминание о пюре из нута встречалось в Египте еще в тринадцатом веке. Хумус — это левантийская еда, что означает, что он происходит из региона Левант — исторического района, охватывающего Средиземноморье и Ближний Восток. Несколько стран, таких как Греция, Сирия, Турция, Израиль и Ливан, претендуют на то, что являются родиной хумуса, но точная страна его происхождения неизвестна. До сих пор спорят на этот счет, хотя большинство людей считают, что хумус родом из Израиля.
— Поделитесь рецептом?
— С удовольствием!
Рецепт хумуса из нута
400 г отваренного или консервированного нута
100 г пасты тахини
30−40 г свежевыжатого лимонного сока
Зубчик чеснока
Соль, перец, молотая зира (кумин) по вкусу
Оливковое масло
Аквафаба (жидкость из консервной банки или отвар)
Все ингредиенты блендировать до однородной массы. Добавить оливковое масло и отвар в количествах, которые создадут консистенцию сметаны и желаемую жирность. Можно добавить всего пару столовых ложек оливкового масла, но если при этом масса еще густая, то лучше разбавить аквафабой, а не добавлять лишний жир. И приятного аппетита!
— Какие лайфхаки по приготовлению этого блюда посоветуете?
— Вкус зависит от качества ингредиентов. Кроме того, важно правильно подготовить нут. Замочите его на часов 8−10, периодически меняя воду. Потом следует отварить до мягкости в свежей порции воды, наливая ее на сантиметр выше уровня гороха и подливая по мере испарения. Вкус хумуса тоже можно варьировать. Вместо или вместе с молотой зирой можно добавить не свежий чеснок, а запеченный — для более мягкого вкуса. Можно и другие специи. Я люблю добавить, например, сумах.
— Можно ли заменить лимон лаймом?
— У лайма все-таки другая кислинка по сравнению с лимоном. У лимонного же сока есть еще одно полезное свойство — усиливать другие вкусы. Поэтому, думаю, что именно с лимонным соком вкуснее.
— И какие же особенности приготовления этого блюда в разных странах?
— Например, в Греции добавляют фету и листья беби-шпината. Итальянцы норовят и в хумус добавить свой гениальный соус песто и пармезан. Не удивлюсь, если в каком-то из наших ресторанов подадут хумус со шкварками. А вообще, традиционно хумус является соусом для макания. В первую очередь — питы, чипсов, лаваша или просто хлеба, а также любых овощей.
У меня на бутербродах с хумусом — авокадо, зеленый салат, семена тыквы, хлопья перца чили, пармезан, маринованный перец, черный кунжут.
— Можно ли приготовить хумус из фасоли и других бобовых?
— Классический готовится только из нута. Но на кухне всегда есть место экспериментам. Например, я готовила хумус из маша, тоже очень вкусно. Прекрасным дополнением стали крыжовник и копченая паприка. Хумус из запеченных баклажанов получил отдельное название — бабагануш. Люблю подавать его с запеченными перепелками, зеленью и соевой икрой.
— А что еще можно приготовить из нута?
— Фалафель — это еще одно произведение кулинарного искусства Ближнего Востока. Готовится из хорошо вымоченного нута. Варить не нужно. На полкилограмма нута добавляется 2 зубчика чеснока, красная луковица, большой пучок кинзы и петрушки, соль, перец, молотые семена кумина (зиры), ложка муки и щепотка сухих дрожжей. Все пропустить через мясорубку. Можно добавить паприку.
Сформировать шарики и приготовить во фритюре. Подать можно просто с соусом из тахини (очень похож по составу на хумус, только без нута) или с салатом и соусом в кармашке питы.
— В какой посуде подают хумус?
— Обычно — на плоском блюде, красиво выложив хумус «водоворотом». Сверху приправляют хорошим оливковым маслом, посыпают паприкой или сумахом, украшают кинзой, отварным нутом. Так удобно брать в руку кусочек питы и зачерпывать ею хумус. Также подают и в другой посуде, подходящей для соусов, — для макания. Нарезают разные овощи в отдельные мисочки.
— Как правильно хранить хумус?
— Он хранится в холодильнике один-два дня — в плотно закрытом контейнере.
— Какой самый необычный хумус вам приходилось пробовать и готовить?
— Десертный. Из такого хумуса я готовила крем для торта. В блендер вместе с отварным нутом (грамм 400) добавила парочку фиников без косточек, граммов по 20−30 миндаля, немного сиропа топинамбура и кокосового масла, 2 полные ложечки какао, щепотку соли и ваниль, граммов 50−60 отвара из нута. И все! Крем готов.
— Можно ли нутовый отвар использовать в кулинарии?
— Да, отвар бобовых — альтернатива яйцам в приготовлении десертов. Если не планируете делать их сразу после приготовления нута, храните в морозилке.
Ранее кулинар Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом десерта с грецкими орехами.
23
Читайте также: Хрустящие соленые огурчики: одесский рецепт от Татьяны Литвиновой
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter