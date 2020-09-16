Хумус – восточная сказка: легкий рецепт (фото)

Хумус — вкусная закуска из нута. Особенно это блюдо популярно в странах Ближнего Востока. Но и в Украине достаточно известно, его можно приобрести даже в супермаркетах. Правда, конечно же, лучше приготовить хумус дома. Тогда вы можете быть уверены, что в нем нет никакой химии. Легким рецептом этого блюда с «ФАКТАМИ» поделилась киевский блогер, член Ассоциации шеф-поваров Украины Лариса Богуцкая, которая ранее рассказывала, что можно быстро и просто приготовить в условиях карантина.

— Интерес к хумусу у меня появился сразу, как только на нашем рынке стал продаваться турецкий горох — нут, — рассказывает Лариса Богуцкая. — И начались эксперименты по доведению вкуса моего домашнего хумуса до совершенства. Когда его попробовал гость из Израиля и ему блюдо понравилось, это было очень приятно.

Вообще хумус — еда с долгой историей. Самое раннее упоминание о пюре из нута встречалось в Египте еще в тринадцатом веке. Хумус — это левантийская еда, что означает, что он происходит из региона Левант — исторического района, охватывающего Средиземноморье и Ближний Восток. Несколько стран, таких как Греция, Сирия, Турция, Израиль и Ливан, претендуют на то, что являются родиной хумуса, но точная страна его происхождения неизвестна. До сих пор спорят на этот счет, хотя большинство людей считают, что хумус родом из Израиля.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Рецепт хумуса из нута 400 г отваренного или консервированного нута 100 г пасты тахини 30−40 г свежевыжатого лимонного сока Зубчик чеснока Соль, перец, молотая зира (кумин) по вкусу Оливковое масло Аквафаба (жидкость из консервной банки или отвар) Все ингредиенты блендировать до однородной массы. Добавить оливковое масло и отвар в количествах, которые создадут консистенцию сметаны и желаемую жирность. Можно добавить всего пару столовых ложек оливкового масла, но если при этом масса еще густая, то лучше разбавить аквафабой, а не добавлять лишний жир. И приятного аппетита!

— Какие лайфхаки по приготовлению этого блюда посоветуете?

— Вкус зависит от качества ингредиентов. Кроме того, важно правильно подготовить нут. Замочите его на часов 8−10, периодически меняя воду. Потом следует отварить до мягкости в свежей порции воды, наливая ее на сантиметр выше уровня гороха и подливая по мере испарения. Вкус хумуса тоже можно варьировать. Вместо или вместе с молотой зирой можно добавить не свежий чеснок, а запеченный — для более мягкого вкуса. Можно и другие специи. Я люблю добавить, например, сумах.

— Можно ли заменить лимон лаймом?

— У лайма все-таки другая кислинка по сравнению с лимоном. У лимонного же сока есть еще одно полезное свойство — усиливать другие вкусы. Поэтому, думаю, что именно с лимонным соком вкуснее.

— И какие же особенности приготовления этого блюда в разных странах?

— Например, в Греции добавляют фету и листья беби-шпината. Итальянцы норовят и в хумус добавить свой гениальный соус песто и пармезан. Не удивлюсь, если в каком-то из наших ресторанов подадут хумус со шкварками. А вообще, традиционно хумус является соусом для макания. В первую очередь — питы, чипсов, лаваша или просто хлеба, а также любых овощей.

У меня на бутербродах с хумусом — авокадо, зеленый салат, семена тыквы, хлопья перца чили, пармезан, маринованный перец, черный кунжут.

— Можно ли приготовить хумус из фасоли и других бобовых?

— Классический готовится только из нута. Но на кухне всегда есть место экспериментам. Например, я готовила хумус из маша, тоже очень вкусно. Прекрасным дополнением стали крыжовник и копченая паприка. Хумус из запеченных баклажанов получил отдельное название — бабагануш. Люблю подавать его с запеченными перепелками, зеленью и соевой икрой.

Лариса Богуцкая: «Хумус хранится в холодильнике один-два дня – в плотно закрытом контейнере» (фото из альбома Ларисы Богуцкой)

— А что еще можно приготовить из нута?

— Фалафель — это еще одно произведение кулинарного искусства Ближнего Востока. Готовится из хорошо вымоченного нута. Варить не нужно. На полкилограмма нута добавляется 2 зубчика чеснока, красная луковица, большой пучок кинзы и петрушки, соль, перец, молотые семена кумина (зиры), ложка муки и щепотка сухих дрожжей. Все пропустить через мясорубку. Можно добавить паприку.

Сформировать шарики и приготовить во фритюре. Подать можно просто с соусом из тахини (очень похож по составу на хумус, только без нута) или с салатом и соусом в кармашке питы.

— В какой посуде подают хумус?

— Обычно — на плоском блюде, красиво выложив хумус «водоворотом». Сверху приправляют хорошим оливковым маслом, посыпают паприкой или сумахом, украшают кинзой, отварным нутом. Так удобно брать в руку кусочек питы и зачерпывать ею хумус. Также подают и в другой посуде, подходящей для соусов, — для макания. Нарезают разные овощи в отдельные мисочки.

— Как правильно хранить хумус?

— Он хранится в холодильнике один-два дня — в плотно закрытом контейнере.

— Какой самый необычный хумус вам приходилось пробовать и готовить?

— Десертный. Из такого хумуса я готовила крем для торта. В блендер вместе с отварным нутом (грамм 400) добавила парочку фиников без косточек, граммов по 20−30 миндаля, немного сиропа топинамбура и кокосового масла, 2 полные ложечки какао, щепотку соли и ваниль, граммов 50−60 отвара из нута. И все! Крем готов.

— Можно ли нутовый отвар использовать в кулинарии?

— Да, отвар бобовых — альтернатива яйцам в приготовлении десертов. Если не планируете делать их сразу после приготовления нута, храните в морозилке.

Ранее кулинар Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» рецептом десерта с грецкими орехами.

23

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter