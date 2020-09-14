Десерт с грецкими орехами: легкий рецепт (фото)

Барбара Стрейзанд как-то сказала, что жизнь слишком коротка, поэтому стоит начинать с десерта. И даже если вы иного мнения, возьмите этот рецепт на заметку. Кулинар Элла Иванова говорит, что он восхитительный!

— Сегодня приготовим очень простой десерт, — говорит Элла Иванова. — Нежный, сочный, легкий, просто необыкновенный.

— Поделитесь рецептом?

— Конечно!

Десерт с грецкими орехами Ингредиенты: 300 г греческого йогурта;

3 столовые ложки меда;

грецкие орехи;

немного кислых ягод. Приготовление: Йогурт хорошо охлаждаем и взбиваем. Выкладываем в бокалы. Добавляем ароматный свежий мед. Орешки поджариваем и выкладываем в бокал. Добавляем немного свежих ягод. И приятного аппетита!

— Какие ягоды лучше взять?

— Ежевику, бруснику, малину.

Ранее Элла Иванова рассказала «ФАКТАМ», как приготовить ягодное суфле без сахара.

Фото из альбома Эллы Ивановой



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