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Стиль жизни

Десерт с грецкими орехами: легкий рецепт (фото)

7:28 15 сентября 2020
Десерт с грецкими орехами

Барбара Стрейзанд как-то сказала, что жизнь слишком коротка, поэтому стоит начинать с десерта. И даже если вы иного мнения, возьмите этот рецепт на заметку. Кулинар Элла Иванова говорит, что он восхитительный!

— Сегодня приготовим очень простой десерт, — говорит Элла Иванова. — Нежный, сочный, легкий, просто необыкновенный.

— Поделитесь рецептом?

— Конечно!

Десерт с грецкими орехами

Ингредиенты:

  • 300 г греческого йогурта;
  • 3 столовые ложки меда;
  • грецкие орехи;
  • немного кислых ягод.

Приготовление:

Йогурт хорошо охлаждаем и взбиваем. Выкладываем в бокалы. Добавляем ароматный свежий мед.

Орешки поджариваем и выкладываем в бокал. Добавляем немного свежих ягод. И приятного аппетита!

— Какие ягоды лучше взять?

— Ежевику, бруснику, малину.

Ранее Элла Иванова рассказала «ФАКТАМ», как приготовить ягодное суфле без сахара.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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