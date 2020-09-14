Десерт с грецкими орехами: легкий рецепт (фото)
Барбара Стрейзанд как-то сказала, что жизнь слишком коротка, поэтому стоит начинать с десерта. И даже если вы иного мнения, возьмите этот рецепт на заметку. Кулинар Элла Иванова говорит, что он восхитительный!
— Сегодня приготовим очень простой десерт, — говорит Элла Иванова. — Нежный, сочный, легкий, просто необыкновенный.
— Поделитесь рецептом?
— Конечно!
Десерт с грецкими орехами
Ингредиенты:
- 300 г греческого йогурта;
- 3 столовые ложки меда;
- грецкие орехи;
- немного кислых ягод.
Приготовление:
Йогурт хорошо охлаждаем и взбиваем. Выкладываем в бокалы. Добавляем ароматный свежий мед.
Орешки поджариваем и выкладываем в бокал. Добавляем немного свежих ягод. И приятного аппетита!
— Какие ягоды лучше взять?
— Ежевику, бруснику, малину.
Ранее Элла Иванова рассказала «ФАКТАМ», как приготовить ягодное суфле без сахара.
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Фото из альбома Эллы Ивановой
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