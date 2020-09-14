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Хрустящие соленые огурчики: одесский рецепт от Татьяны Литвиновой (видео)

14:54 14 сентября 2020
Татьяна Литвинова

Известный кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась секретом приготовления хрустящих соленых огурчиков. Их можно оставить малосольными и лакомиться ими уже через сутки, а можно законсервировать на зиму.

Хрустящие соленые огурчики: одесский рецепт

Ингредиенты:

  • огурцы (сколько войдет в 3-литровую банку);
  • острый перец 1 шт.;
  • чеснок 1−2 зубчика;
  • «букет»: укроп, хрен, листья вишни (по 2 веточки);
  • рассол: на 1 литр воды — 1 ст. л. соли.

Приготовление:

Выбирайте огурчики размером до 10 см с равномерными пупырышками. Чтобы огурцы оставались хрустящими, их необходимо предварительно замочить в фильтрованной воде на несколько часов. Потом воду слить и залить огурцы кипятком.

Для рассола соль растворить в небольшом количестве теплой воды, затем долить холодную (из расчета на 1 литр воды — 1 ст. л. соли).

В трехлитровую банку сложить огурцы, «букет» (хрен с корешками, соцветия укропа и листья вишни), красный перец (по желанию) и чеснок (его должно быть немного: чеснок делает огурцы мягче).
Залить огурцы рассолом.

Малосольные огурцы будут готовы уже через сутки, если снять с них крышку и поставить банку на подоконник.

Соленым огурцам нужно дать постоять при комнатной температуре еще пару дней. Затем накрыть банку крышкой и поставить в холодильник. Такие огурцы можно хранить всю зиму.

Если холодного места нет, слейте рассол в кастрюлю, вскипятите и снова залейте им огурцы. Закатайте банку и храните в защищенном от солнечного света месте.

И приятного аппетита!

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Татьяна Литвинова рассказала, как правильно питаться и почему помидоры и огурцы лучше не смешивать.

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