Хрустящие соленые огурчики: одесский рецепт от Татьяны Литвиновой (видео)
Известный кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась секретом приготовления хрустящих соленых огурчиков. Их можно оставить малосольными и лакомиться ими уже через сутки, а можно законсервировать на зиму.
Хрустящие соленые огурчики: одесский рецепт
Ингредиенты:
- огурцы (сколько войдет в 3-литровую банку);
- острый перец 1 шт.;
- чеснок 1−2 зубчика;
- «букет»: укроп, хрен, листья вишни (по 2 веточки);
- рассол: на 1 литр воды — 1 ст. л. соли.
Приготовление:
Выбирайте огурчики размером до 10 см с равномерными пупырышками. Чтобы огурцы оставались хрустящими, их необходимо предварительно замочить в фильтрованной воде на несколько часов. Потом воду слить и залить огурцы кипятком.
Для рассола соль растворить в небольшом количестве теплой воды, затем долить холодную (из расчета на 1 литр воды — 1 ст. л. соли).
В трехлитровую банку сложить огурцы, «букет» (хрен с корешками, соцветия укропа и листья вишни), красный перец (по желанию) и чеснок (его должно быть немного: чеснок делает огурцы мягче).
Залить огурцы рассолом.
Малосольные огурцы будут готовы уже через сутки, если снять с них крышку и поставить банку на подоконник.
Соленым огурцам нужно дать постоять при комнатной температуре еще пару дней. Затем накрыть банку крышкой и поставить в холодильник. Такие огурцы можно хранить всю зиму.
Если холодного места нет, слейте рассол в кастрюлю, вскипятите и снова залейте им огурцы. Закатайте банку и храните в защищенном от солнечного света месте.
И приятного аппетита!
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