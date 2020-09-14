Малосольные огурчики в арбузе: легкий рецепт (фото)
И чего только не придумают креативные кулинары! Оказывается, тандем арбуза и огурцов в одном блюде вполне реален. И это вовсе не салат, как, наверное, подумали многие.
Легким рецептом малосольных огурчиков в арбузе с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова, ранее рассказавшая, как вкусно приготовить форель.
— Малосольные огурчики в арбузе получаются очень хрустящими, — говорит Элла Иванова. - А готовятся они просто.
— Поделитесь рецептом?
— С удовольствием!
Малосольные огурчики в арбузе
Арбуз весом примерно 4 кг
1,5 кг огурцов
Неполная столовая ложка соли
Хрен
2 зубчика чеснока
Горький перец
Укроп
Хрен
Арбуз моем и срезаем шапочку. Вынимаем мякоть. Немного оставляем на стенках.
У огурцов отрезаем хвостики. Кладем в арбуз, чередуя, огурцы и зелень.
Добавляем соль, чеснок, перец. Теперь выкладываем арбузную мякоть вместе с семечками. Накрываем крышкой, выдерживаем сутки при температуре 17 градусов.
Потом ставим в холодильник.
— Долго держать такие огурчики не рекомендую, — уточняет Элла Иванова. — Делайте их небольшими партиями.
— Можно ли по этому рецепту приготовить помидоры?
— Да. Думаю, это получится тоже вкусно.
Ранее кондитер из Чернигова Валентина Веревкина поделилась с «ФАКТАМИ» легким рецептом торта королевы Виктории.
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