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Стиль жизни

Малосольные огурчики в арбузе: легкий рецепт (фото)

7:24 22 сентября 2020
соленые огурцы в арбузе

И чего только не придумают креативные кулинары! Оказывается, тандем арбуза и огурцов в одном блюде вполне реален. И это вовсе не салат, как, наверное, подумали многие.

Легким рецептом малосольных огурчиков в арбузе с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова, ранее рассказавшая, как вкусно приготовить форель.

— Малосольные огурчики в арбузе получаются очень хрустящими, — говорит Элла Иванова. - А готовятся они просто.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Малосольные огурчики в арбузе

Арбуз весом примерно 4 кг

1,5 кг огурцов

Неполная столовая ложка соли

Хрен

2 зубчика чеснока

Горький перец

Укроп

Хрен

Арбуз моем и срезаем шапочку. Вынимаем мякоть. Немного оставляем на стенках.

У огурцов отрезаем хвостики. Кладем в арбуз, чередуя, огурцы и зелень.

Добавляем соль, чеснок, перец. Теперь выкладываем арбузную мякоть вместе с семечками. Накрываем крышкой, выдерживаем сутки при температуре 17 градусов.

Потом ставим в холодильник.

— Долго держать такие огурчики не рекомендую, — уточняет Элла Иванова. — Делайте их небольшими партиями.

— Можно ли по этому рецепту приготовить помидоры?

— Да. Думаю, это получится тоже вкусно.

Ранее кондитер из Чернигова Валентина Веревкина поделилась с «ФАКТАМИ» легким рецептом торта королевы Виктории.

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