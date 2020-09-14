Малосольные огурчики в арбузе: легкий рецепт (фото)

И чего только не придумают креативные кулинары! Оказывается, тандем арбуза и огурцов в одном блюде вполне реален. И это вовсе не салат, как, наверное, подумали многие.

Легким рецептом малосольных огурчиков в арбузе с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова, ранее рассказавшая, как вкусно приготовить форель.

— Малосольные огурчики в арбузе получаются очень хрустящими, — говорит Элла Иванова. - А готовятся они просто.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Малосольные огурчики в арбузе Арбуз весом примерно 4 кг 1,5 кг огурцов Неполная столовая ложка соли Хрен 2 зубчика чеснока Горький перец Укроп Хрен Арбуз моем и срезаем шапочку. Вынимаем мякоть. Немного оставляем на стенках. У огурцов отрезаем хвостики. Кладем в арбуз, чередуя, огурцы и зелень. Добавляем соль, чеснок, перец. Теперь выкладываем арбузную мякоть вместе с семечками. Накрываем крышкой, выдерживаем сутки при температуре 17 градусов. Потом ставим в холодильник.

— Долго держать такие огурчики не рекомендую, — уточняет Элла Иванова. — Делайте их небольшими партиями.

— Можно ли по этому рецепту приготовить помидоры?

— Да. Думаю, это получится тоже вкусно.

Ранее кондитер из Чернигова Валентина Веревкина поделилась с «ФАКТАМИ» легким рецептом торта королевы Виктории.

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