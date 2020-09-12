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Стиль жизни

Меган Маркл назвала лучший аксессуар женщины (видео)

17:03 12 сентября 2020
Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, купившая недавно вместе со своим мужем принцем Гарри за 14 миллионов долларов особняк в Калифорнии, приняла участие в Zoom-конференции с клиентками Smart Works. Эта организация, патроном которой королева Елизавета назначила жену своего внука в 2019 году, опекает безработных женщин из незащищенных слоев общества, помогая им устраиваться на работу. В том числе предоставляет им приличную одежду для собеседований. Меган в рамках сотрудничества с Smart Works создала «капсульную коллекцию» деловой одежды — офисное платье, рубашку, брюки, блейзер и сумку.

В разговоре герцогиня сказала, что лучшим аксессуаром для женщины является ее уверенность в себе. И что именно одежда может наделить этим качеством свою носительницу.

«Люди могут сказать, что в Smart Works внимание уделяется в основном одежде, но на самом деле это не так … Все это внешний вид, но именно то, что он делает для вас изнутри, в конечном итоге становится лучшим аксессуаром. Это уверенность, это то, что заложено внутри, то, с чем вы идете на собеседование», — считает бывшая актриса.

Сама Маркл, как пишет Daily Mail, во время видеозвонка была в атласном топе цвета верблюжьей шерсти и стильном белом блейзере. Волосы она собрала в длинный хвост и спустила спереди на плечо.

Во время конференции 39-летняя Меган дала возможность заглянуть к ней в столовую, показав часть помещения — в том числе впечатляющий каменный камин.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри будут получать по миллиону долларов за каждое публичное выступление.


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