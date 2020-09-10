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Стиль жизни

«Вкус моего детства»: Алексей Суханов поделился семейным рецептом грушевого джема (фото)

18:07 10 сентября 2020
Алексей Суханов

Популярный украинский телеведущий Алексей Суханов признается, что практически все свободное время посвящает своему любимому занятию — кулинарии. У Алексея даже есть специальная тетрадь, куда он записывает самые интересные рецепты. Ранее он рассказал «ФАКТАМ», как приготовить ароматный и сочный сливовый пирог.

— Конечно, основные рецепты в тетрадке те, которые достались мне «в наследство», от мамы и бабушки, — рассказал «ФАКТАМ» ведущий ток-шоу «Говорить Україна» на канале «Украина». — Они обе прекрасно готовили, и свои первые уроки поварского искусства я получил именно от них, живя в родительском доме в Иваново. Позже рецептами стали делиться мои друзья, что-то изобретал я сам. Но вот секрет приготовления грушевого джема достался мне от мамы. Она готовила его в начале сентября, когда плоды были еще немного твердоваты. До сих пор помню аромат, который плыл по нашей квартире, когда варился грушевый джем. Наверное, это и есть вкус моего детства.

Грушевый джем

Ингредиенты:

  • груши — 1 килограмм
  • сахар — 800 грамм
  • ваниль — 1 пакетик
  • желирующий сахар — 1 пакетик

Приготовление:

Груши помыть и почистить от кожуры и семенных коробочек. Нарезать тонкими дольками, засыпать сахаром и оставить пока не пустят сок. Затем поставить емкость на медленный огонь, довести массу до кипения и проварить 20 минут. Снять с огня, дать остыть и разбить блендером. Вновь поставить емкость на огонь, довести массу до кипения и за пять минут до окончания варки, добавить ванилин и желирующий сахар. Затем разложить джем в заранее подготовленные банки. Хранить в холодильнике.

Ранее Алексей Суханов поделился с «ФАКТАМИ» быстрым рецептом варенья из айвы.

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