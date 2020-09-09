Торт королевы Виктории: легкий рецепт (фото)

В Англии этот торт называют Victorian sponge cake. Victorian — в память о королеве Виктории, а слово sponge переводится как губка и максимально точно описывает идеальную консистенцию бисквита. Его подают к чаепитию в самых лучших ресторанах Лондона, а искусные хозяйки хотя бы раз в жизни пытаются воспроизвести вкус королевского деликатеса в домашних условиях. Лакомиться таким десертом в теплый день на дачной террасе или в беседке у дома — настоящее наслаждение. Важно правильно сервировать стол. Королевский торт достоин самых красивых в вашем доме чашки, блюдца и ложечки, а если вы наслаждаетесь тортом в компании друзей или семейном кругу, не поленитесь достать свой лучший сервиз, которым пользуетесь по особым случаям. Одним словом, создайте ту атмосферу, в которой почувствуете себя по-королевски. Легким рецептом торта королевы Виктории с «ФАКТАМИ» поделилась кондитер из Чернигова Валентина Веревкина, создающая изысканные лакомства.

— Легенда гласит, что после смерти мужа принца Альберта в 1867 году убитая горем королева Виктория надолго удалилась от общества, — рассказывает Валентина Веревкина. - Лишь спустя несколько лет ее уговорили устраивать приемы в саду. И вскоре придворные снова могли вновь видеть королеву на чаепитиях, где особым лакомством считался воздушный бисквит, прослоенный вареньем или жидким ягодным джемом. Именно его стали называть «тортом королевы Виктории» или викторианским бисквитом.

— В чем же его особенность?

— Обязательным условием при приготовлении бисквита является равное количество масла, муки, яиц и сахара. Для пропитки использовался жидкий джем. Посыпался бисквит ягодами малины или клубники. Мы с вами приготовим не просто бисквит, а торт.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Торт королевы Виктории В равной пропорции берем 200 г сливочного масла 82%, 200 г сахара, 4 яйца, 200 г муки высшего сорта, 8 г разрыхлителя, чайную ложку ванильного экстракта или цедру одного лимона. Масло комнатной температуры взбиваем с маслом. Оно должно побелеть. Взбивая масло, по одному вводим яйца. Масса у нас будет напоминать пышный крем. Теперь добавляем ванильный экстракт или цедру, перемешиваем. Всыпаем сухие ингредиенты — муку и разрыхлитель — и все перемешиваем. Подготавливаем формы для выпечки. Это могут быть разъемные кольца для выпечки или просто кольца для выпечки (без дна). В разъемную форму на дно укладываем пергамент или устилаем пергамент на противень и ставим кольца без дна. Наш бисквит получится очень нежным — желательно его выпекать коржами высотой до 2 см. Можно выпекать в одной форме или, если есть несколько, одновременно в двух или трех. Формы берем диаметром 18−20 см. Духовку прогреваем др 170', и выпекаем коржи 15−20 минут. Проверяем готовность деревянной шпажкой. Тесто может немного постоять, если у вас одна форма для выпечки. Испеченные коржи охлаждаем на решетке. Если есть небольшая верхушка, срезаем ее ножом. В это время готовим крем. Возьмите 300 г охлажденных сливочного сыра «Креммете"/"Альметте"/"Филадельфия» и 300 г сливок 33%, 60 г сахарной пудры, цедру одного лайма и сок половины лайма. Взбиваем на средней скорости миксера пару минут, пока крем не станет плотным. Подготавливаем свежие ягоды, по вашему желанию и в зависимости от сезона это могут быть клубника, малина, ежевика, черника, голубика, вишня без косточки… На такой тортик пойдет 300−500 г ягод. Бисквит выходит сливочный, очень вкусный и немного влажный. Сборка торта осуществляется так: корж/крем/ягоды. Украшаем торт ягодами, мятой. Тематически можно украсить расписными пряниками. Торт пропитается в течение часа — и его можно подавать к столу. Всем приятного аппетита!

Королевский торт нежный и вкусный

— Какие тонкости нужно взять на заметку хозяйкам?

— Ягоды для декора нужно вымыть и просушить бумажным полотенцем. В зимнее время можно использовать консервированную вишню. Замороженные черника, голубика и малина также будут очень хороши. Но в сезон свежих ягод настоятельно рекомендую использовать именно их.

— Валентина, как посоветуете подавать торт?

— В красивом большом блюде и в тортовнице на ножке. Можно сверху украсить кремом и свежими ягодами или бисквит пропитать ягодным сиропом, украсить ягодами, мятой и немного присыпать сахарной пудрой. Особенно он понравится детям — угостите их и они будут просто счастливы!

Декорировать торт можно любимыми ягодами

— Как лучше хранить такой торт?

— Торт с сырно-сливочным кремом хранится в холодильнике до 24 часов. Но с ягодным декором его лучше съесть в течение двух-трех часов после приготовления. Выпеченный бисквит можно хранить в холодильнике до трех суток или в морозильной камере до 14 дней, предварительно обернув пищевой пленкой.

Размораживать бисквит нужно, переместив из морозилки в холодильник. Торт очень нежный и режется легко. К тортику подайте мятно-фруктовый чай или ароматный кофе.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Крепкого здоровья! Готовьте лакомства, радуйте семью и друзей! Сейчас всем нам очень нужны положительные эмоции.

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Фото из альбома Валентины Веревкиной



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