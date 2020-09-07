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Стиль жизни

Форель в лаваше: легкий рецепт (фото)

7:31 8 сентября 2020
Форель в лаваше

Такое блюдо подойдет и для праздников, и для будней, которые вы хотите сделать праздничными. Форель в лаваше — это вкусно, красиво и питательно. Рецептом деликатеса с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова, ранее рассказавшая, как приготовить арбузный салат с брынзой и заправкой из мяты.

— Форель в лаваше прекрасно сочетается с соусом на основе греческого йогурта и зеленого лука, — говорит Элла Иванова. - Но для начала рыбу нарезаем на тонкие ломтики и выкладываем на лаваш, чередуя слои. Заворачиваем в пленку. Немного прижимаем и выносим на час в прохладное место. Рыба пропитывает лаваш своим соком.

— А как приготовить соус?

— С удовольствием поделюсь рецептом.

Соус для форели в лаваше (на 200 г соленой форели)

200 г греческого йогурта

Соль

Перец

Горчица

Зеленый лук

1 лаваш

Для соуса смешиваем все ингредиенты. Добавляем соль и перец по вкусу. Даем настояться в прохладном месте. Перед подачей соус нужно охладить.

Ранее другим рецептом рыбного блюда — сибаса в прованском соусе — с «ФАКТАМИ» поделился киевский кулинар Александр Головачев.

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