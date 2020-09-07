Форель в лаваше: легкий рецепт (фото)
Такое блюдо подойдет и для праздников, и для будней, которые вы хотите сделать праздничными. Форель в лаваше — это вкусно, красиво и питательно. Рецептом деликатеса с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова, ранее рассказавшая, как приготовить арбузный салат с брынзой и заправкой из мяты.
— Форель в лаваше прекрасно сочетается с соусом на основе греческого йогурта и зеленого лука, — говорит Элла Иванова. - Но для начала рыбу нарезаем на тонкие ломтики и выкладываем на лаваш, чередуя слои. Заворачиваем в пленку. Немного прижимаем и выносим на час в прохладное место. Рыба пропитывает лаваш своим соком.
— А как приготовить соус?
— С удовольствием поделюсь рецептом.
Соус для форели в лаваше (на 200 г соленой форели)
200 г греческого йогурта
Соль
Перец
Горчица
Зеленый лук
1 лаваш
Для соуса смешиваем все ингредиенты. Добавляем соль и перец по вкусу. Даем настояться в прохладном месте. Перед подачей соус нужно охладить.
Ранее другим рецептом рыбного блюда — сибаса в прованском соусе — с «ФАКТАМИ» поделился киевский кулинар Александр Головачев.
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