Королева масс-маркета: Кейт Миддлтон засветилась в платье за 13 долларов (фото, видео)

Кейт Миддлтон в очередной раз доказала, что может выглядеть шикарно не только в дорогих дизайнерских нарядах, но и в дешевой одежде из масс-маркета.

38-летняя герцогиня Кембриджская приняла участие в Zoom-конференции, посвященной результатам конкурса фотографий Hold Still, посвященного жизни на карантине.

Introducing the #HoldStill2020 judging panel:



The Duchess of Cambridge

Director of @NPGLondon, Nicholas Cullinan

Writer and poet, Lemn Sissay MBE

Chief Nursing Officer for England, Ruth May

2018 Portrait of Britain Winner, Maryam Wahid pic.twitter.com/OXBz2i6b89 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 30, 2020

Как пишет издание Daily Mail, Кэтрин была в миди-платье из вискозы цвета хаки в белый цветочек испанского бренда Zara. Его стоимость на распродаже составляла всего 10 фунтов стерлингов (около 13 долларов). До скидки платье продавалось по цене в 66 долларов.

Жена принца Уильяма известна своей бережливостью. В повседневной жизни она часто носит недорогие вещи. И даже для выходов в свет регулярно выбирает наряды, в которых ранее уже появлялась на публике.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что экономная Кейт Миддлтон вышла в свет в сережках стоимостью два доллара и в туфлях за 16 долларов.

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