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Стиль жизни

Королева масс-маркета: Кейт Миддлтон засветилась в платье за 13 долларов (фото, видео)

12:14 31 августа 2020
Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон в очередной раз доказала, что может выглядеть шикарно не только в дорогих дизайнерских нарядах, но и в дешевой одежде из масс-маркета.

38-летняя герцогиня Кембриджская приняла участие в Zoom-конференции, посвященной результатам конкурса фотографий Hold Still, посвященного жизни на карантине.

Как пишет издание Daily Mail, Кэтрин была в миди-платье из вискозы цвета хаки в белый цветочек испанского бренда Zara. Его стоимость на распродаже составляла всего 10 фунтов стерлингов (около 13 долларов). До скидки платье продавалось по цене в 66 долларов.

Жена принца Уильяма известна своей бережливостью. В повседневной жизни она часто носит недорогие вещи. И даже для выходов в свет регулярно выбирает наряды, в которых ранее уже появлялась на публике.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что экономная Кейт Миддлтон вышла в свет в сережках стоимостью два доллара и в туфлях за 16 долларов.

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