Платки с образами Родины-матери: ZINAIDA представит авторскую коллекцию

2 сентября в «Мистецькому Арсеналі» в рамках Ukrainian Fashion Week украинская художница ZINAIDA покажет авторскую коллекции платков, в которой сочетаются традиционные украинские орнаменты с различными образами Родины-матери. Презентация пройдет с участием актеров театра теней TEULIS. Об этом говорится на официальном сайте художницы.

Благодаря уникальным принтам коллекции платков «Мамочка» украинские орнаменты возвращаются в настоящее и органично сочетаются с образами «столичной визитки» и символом Киева — монументом Родины-матери.

«Текучесть моды постоянно преодолевает человеческие табу, открывает тайное, изобретает и воплощает. И, соответственно, дает новую жизнь архаичным кодам снова и снова, сохранив их неизменную сущность. Женский платок состоялся во времени как довершение женского традиционного строя или современного стильного образа. Чаще всего выбранный интуитивно, он, однако, является ярким маркером статуса, происхождения, вехи в жизни: нарядная киевлянка или львовянка с характером, замужняя или вдова, счастье в семье или горькая потеря», — рассказала художница.

СПРАВКА

ZINAIDA (1975. Киев, Украина) — украинская художница, работающая со смежными формами и жанрами современного искусства. Основательница и менеджер волонтерской инициативы ArtRehub. Член Национального союза художников Украины (2014). Входит в арт-сообщества Con Artist Collective (Нью-Йорк, США) и международное сообщество Food of War. Как фасилитатор участвовала в проектах MarinAbramovich: In Residence (Kaldor Public Art Project, Австралия). Окончила Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры (бакалавр истории искусств). Является членом Национального союза художников Украины.

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