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Стиль жизни

Арбузный салат с брынзой и заправкой из мяты: вкусно и сытно (фото)

7:33 26 августа 2020
Арбузный салат с брынзой

Интересная подача салата нередко вляяет и на его вкусовое восприятие. Можно смешать кусочки брынзы и арбуза, а можно сделать вот такую композицию, как у кулинара из Кривого Рога Эллы Ивановой — в виде двухцветного куба. Влияет ли композиция на вкус — решать вам. Напомним ранее Элла Иванова рассказала нашим читателям, как приготовить вкуснейшие блюда из баклажанов.

— Сегодня приготовим замечательный летний салатик, — говорит Элла Иванова. — Необыкновенная заправка с добавлением мяты придаст ему особый вкус и аромат.

Арбузный салат с брынзой

Ингредиенты:

  • 200 г арбуза
  • 200 г брынзы

Для соуса

  • Мята
  • Сок половины лимона
  • 1 столовая ложка меда
  • 1 столовая ложка растительного масла

Приготовление:

Все ингредиенты должны быть охлаждены. Арбуз и брынзу нарезаем кубиками и выкладываем в виде квадрата или другой геометрической формы.

Для соуса соединяем все ингредиенты. Взбиваем блендером. Добавляем соус.

И приятного аппетита!

— Можно ли заменить брынзу фетой?

— Да, но оттенок вкуса уже будет иным.

Какие еще лакомства можно приготовить из арбуза, читайте здесь.

Ранее ведущий канала «Украина», кулинарный эксперт Григорий Герман поделился с «ФАКТАМИ» уникальным рецептом херсонской ухи.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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