"Шапка рыбака" и цепи: главные тренды осеннего модного сезона

Последний месяц лета — самое время продумать свой осенний гардероб и обновить его, ориентируясь на модные тенденции. Известный фэшн-эксперт, режиссер программ о моде Светлана Лищинская эксклюзивно для «ФАКТОВ» назвала основные тренды осеннего сезона-2020.

- Главное — не спешите бежать в магазин в поисках обновок, — советует Светлана. — Помните, что в моде «осознанное потребление», а это значит, что большинство из актуальных вещей, наверняка есть где-то в глубинах вашего шкафа. Настает время царствования 80-х, а это значит, актуальна крупная клетка, смешение цветов, двубортные пальто и «рыбацкие» шапки.

— С большими полями?

— С мягкими объемными полями, которые плавно обрамляют лицо. Правда, не всем такие головные уборы к лицу — здесь нужен совет стилиста. А вот прямые черные платья пойдут практически всем. Возвращается мода на простой крой и длину-макси.

— Какое пальто следует выбрать?

— В моду вернулись двубортные пальто. Их длина может варьироваться, но, все же, ниже щиколотки я бы не советовала покупать — такое пальто никого не украсит. Можете даже просмотреть гардероб своего возлюбленного в поисках серого строгого пальто. Именно мужские пальто этого благородного оттенка будут в тренде нынешней осенью. Всевозможные комбинезоны уходят в прошлое, а вот костюмы из шерсти не сдают позиций. Пиджак должен быть немного приталенным и обязательно акцентируйте талию с помощью тонкого пояса.

— Остается ли в моде кожа?

— Она, похоже, переходит в разряд классики. Кожа и латекс — одни из самых модных материалов для любых изделий — от плаща до топа. По-прежнему актуальна «звериная» расцветка, так что не отвешивайте свою леопардовую кофточку.

- На какие аксессуары стоит обратить внимание?

— На цепи. Их должно быть много — на шее, поясе, запястье. Можно украсить свой наряд перьями и не стоит пренебрегать вещами с бахромой. При чем она должна быть гипертрофированно длинной.

- Какой цвет будет актуален осенью?

— Известно, что 2020 год — царство глубокого синего. Поэтому все его оттенки только приветствуются. Не стоит отказываться и от белого. В моду входят, так называемые, «ковровые ткани», когда расцветка напоминает всем нам хорошо знакомые «бабушкины» ковры, насыщенные большим количеством оттенков.

Ранее Светлана Лищинская рассказала «ФАКТАМ» о самых модных сумках летнего сезона.

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