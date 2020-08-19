Блюда из баклажанов – пикантный вкус лета: легкие рецепты (фото)
Лето дарит нам яркие вкусы и ароматы. В каждом овоще, фрукте и ягоде чувствуется прикосновение солнца. Летние дары не только вкусны, но и полезны. Особенно любимы многими блюда из баклажанов, которые еще называют «синенькими». Их любят за пикантный вкус и аромат. Кроме того, они сытные и в то же время легкие.
А приготовить блюда из баклажанов могут все: это достаточно просто. Правда, делать это желательно по проверенным рецептам. Ведь в этом случае гораздо больше шансов, что блюдо получится вкусным.
Легкими рецептами летних лакомств с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.
— Сейчас самый разгар сезона овощей, — говорит Элла Иванова. — Чудесные кабачки, спелые баклажаны, ароматный перец. Руки так и тянуться готовить полезные и вкусные блюда. Одно из моих любимых блюд — запеченные баклажаны.
— Поделитесь рецептом?
— С удовольствием! Кстати, запеченные баклажаны можно включать в качестве ингредиента и в другие блюда.
Запеченные баклажаны
Ингредиенты:
- 500 г баклажанов
- перец душистый
- перец черный
- соль
- оливковое масло
- 1 огурец
- чеснок
- базилик
- сок лайма
Приготовление:
Баклажаны хорошо промываем, разрезаем, делаем насечки ножом.
Добавляем специи, соль и оливковое масло, запекаем при температуре 180 градусов.
Готовим заправку, смешивая зелень, чеснок, оливковое мало.
Горячие баклажаны поливаем заправкой, добавляем лайм и свежий тертый огурец. И приятного аппетита!
— Нужно ли баклажаны замачивать перед готовкой, чтобы убрать горечь?
— Я этого не делаю. Выбираю молодые баклажаны, свежие, упругие — небольшого размера.
— Какое необычное сочетание вкусов вы для себя открыли?
— Баклажан и арбуз. Такой тандем уместен в салате. Баклажан для этого салата жарим во фритюре.
Салат из баклажана и арбуза
Ингредиенты:
- 1 арбуз
- 2 баклажана
- масло растительное
- 50 г меда
Приготовление:
Арбуз разрезаем, удаляем косточки, нарезаем кубиками.
Баклажан нарезаем на кусочки, обжариваем на растительном масле
Смешиваем. Все поливаем жидким медом. Наш великолепный салат готов!
— Из баклажанов готовят блинчики и оладьи, делают пироги…
— А я научу вас готовить баклажановый стейк с ароматной сальсой. Думаю, он понравится и вам, и вашим близким. Этот стейк — настоящий вкус лета.
Баклажановый стейк
Ингредиенты:
- 2 баклажана
- 1 помидор
- зелень
- 1 красная луковица
- 1 огурец
- 1ч. л. горчицы
- соль
- перец
- масло оливковое
- овощи для оформления
Приготовление:
Сначала сделаем сальсу. Мелко нарезаем зелень. Добавляем огурцы, красный лук и помидоры. Заправляем, оставляем в холодном месте.
Баклажаны нарезаем, делаем надрезы. Солим, оставляем, на 30 минут. Промокаем бумажным полотенцем. Обжариваем, на гриле.
Сверху выкладываем нашу сальсу. Даем немного пропитаться. Наш стейк готов!
— Кстати, оладьи из баклажанов готовлю быстро, и получаются они вкусными, — говорит Элла Иванова.
Оладьи из баклажанов
Ингредиенты:
- 200 г хлеба
- 500 г баклажанов
- базилик
- кинза
- соль
- перец
- масло для обжарки
Приготовление:
Хлеб замачиваем в воде до полного набухания. Отжимаем.
Баклажаны очищаем и измельчаем, добавляем хлеб, соль, перец и зелень, выкладываем смесь в виде лепешек на сковороду, обжариваем. Такие оладьи можно и запечь.
— Как приготовить маринованные баклажаны?
— Замариновать их не так сложно, как может показаться. А вкус восхитительный! Попробуйте — не пожалеете.
Маринованные баклажаны
Ингредиенты:
- 500 г баклажанов
- зелень: кинза, базилик, укроп, петрушка
- соль
- сахар
- 30 г уксуса
- масло для обжарки
- чеснок
Приготовление:
Баклажаны хорошо промываем, нарезаем на кружочки. Замачиваем в соленой воде на 30 минут.
Выкладываем на бумажное полотенце, хорошо отжимаем.
Обжариваем баклажаны с двух сторон. Готовим маринад, в воде растворяем соль, сахар, уксус, добавляем чеснок и зелень.
Закладываем обжаренные баклажаны.
Выдерживаем в маринаде несколько часов, есть можно практически сразу.
Получается очень вкусное и ароматное блюдо.
— Ну, и, конечно, многие обожают фаршированные баклажаны. Хоть повозиться с их приготовлением придется дольше, чем с обычными блюдами, но это того стоит.
— Фаршированные баклажаны — блюдо не только красивое, вкусное, но и очень полезное. Баклажаны не жарим в большом количестве масла, а запекаем в духовке с капелькой оливкового масла. Можно для этого блюда сварить томатный соус, который добавит новых ноток.
Фаршированные баклажаны
Ингредиенты:
- 2 баклажана
- 2 помидора
- 1 перец
- масло оливковое
- соль, перец
Приготовление:
Баклажаны разрезаем вдоль. Делаем надрезы. Поливаем маслом. Запекаем в духовке до готовности. Вынимаем мякоть ложкой.
С помидоров снимаем кожицу, нарезаем мякоть.
Перец нарезаем соломкой.
Все соединяем, немного тушим. Солим, перчим.
Выкладываем овощи в баклажан.
— Какое блюдо из баклажанов любите вы?
— Это полезное ассорти.
Полезное ассорти
Ингредиенты :
- 500 г лука
- 100 г стручковой фасоли
- 1 баклажан
- оливковое масло
- половина лимона
- 1 сладкий перец
- тмин
- копченая паприка
- 20 граммов меда
- 3 зубчика чеснока
- базилик
- щепотка соли
Приготовление:
Стручковую фасоль бланшируем в горячей воде 1−2 минуты, затем опускаем в ледяную воду. Лук, чеснок, базилик измельчаем на блендере. На сковороду наливаем оливковое масло, прогреваем специи. Кладем измельченный лук и чеснок. Баклажаны и перец тушим, добавляем зеленую фасоль. Добавляем мед, чуть доводим под крышкой. Наше блюдо готово!
Читайте также: Лакомства из арбуза — яркий вкус лета: легкие рецепты (фото)
Фото из альбома Эллы Ивановой352
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter