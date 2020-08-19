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Стиль жизни

Блюда из баклажанов – пикантный вкус лета: легкие рецепты (фото)

7:26 20 августа 2020
Фаршированные баклажаны

Лето дарит нам яркие вкусы и ароматы. В каждом овоще, фрукте и ягоде чувствуется прикосновение солнца. Летние дары не только вкусны, но и полезны. Особенно любимы многими блюда из баклажанов, которые еще называют «синенькими». Их любят за пикантный вкус и аромат. Кроме того, они сытные и в то же время легкие.

А приготовить блюда из баклажанов могут все: это достаточно просто. Правда, делать это желательно по проверенным рецептам. Ведь в этом случае гораздо больше шансов, что блюдо получится вкусным.

Легкими рецептами летних лакомств с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Сейчас самый разгар сезона овощей, — говорит Элла Иванова. — Чудесные кабачки, спелые баклажаны, ароматный перец. Руки так и тянуться готовить полезные и вкусные блюда. Одно из моих любимых блюд — запеченные баклажаны.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием! Кстати, запеченные баклажаны можно включать в качестве ингредиента и в другие блюда.

Запеченные баклажаны

Ингредиенты:

  • 500 г баклажанов
  • перец душистый
  • перец черный
  • соль
  • оливковое масло
  • 1 огурец
  • чеснок
  • базилик
  • сок лайма

Приготовление:

Баклажаны хорошо промываем, разрезаем, делаем насечки ножом.

Добавляем специи, соль и оливковое масло, запекаем при температуре 180 градусов.

Готовим заправку, смешивая зелень, чеснок, оливковое мало.

Горячие баклажаны поливаем заправкой, добавляем лайм и свежий тертый огурец. И приятного аппетита!

Запеченные баклажаны отличаются пикантным вкусом

— Нужно ли баклажаны замачивать перед готовкой, чтобы убрать горечь?

— Я этого не делаю. Выбираю молодые баклажаны, свежие, упругие — небольшого размера.

— Какое необычное сочетание вкусов вы для себя открыли?

— Баклажан и арбуз. Такой тандем уместен в салате. Баклажан для этого салата жарим во фритюре.

Салат из баклажана и арбуза

Ингредиенты:

  • 1 арбуз
  • 2 баклажана
  • масло растительное
  • 50 г меда

Приготовление:

Арбуз разрезаем, удаляем косточки, нарезаем кубиками.

Баклажан нарезаем на кусочки, обжариваем на растительном масле

Смешиваем. Все поливаем жидким медом. Наш великолепный салат готов!

Сочетание арбуза и баклажана в салате необычно


— Из баклажанов готовят блинчики и оладьи, делают пироги…

— А я научу вас готовить баклажановый стейк с ароматной сальсой. Думаю, он понравится и вам, и вашим близким. Этот стейк — настоящий вкус лета.

Баклажановый стейк

Ингредиенты:

  • 2 баклажана
  • 1 помидор
  • зелень
  • 1 красная луковица
  • 1 огурец
  • 1ч. л. горчицы
  • соль
  • перец
  • масло оливковое
  • овощи для оформления

Приготовление:

Сначала сделаем сальсу. Мелко нарезаем зелень. Добавляем огурцы, красный лук и помидоры. Заправляем, оставляем в холодном месте.

Баклажаны нарезаем, делаем надрезы. Солим, оставляем, на 30 минут. Промокаем бумажным полотенцем. Обжариваем, на гриле.

Сверху выкладываем нашу сальсу. Даем немного пропитаться. Наш стейк готов!

Баклажановый стейк – сытно и вкусно

— Кстати, оладьи из баклажанов готовлю быстро, и получаются они вкусными, — говорит Элла Иванова.

Оладьи из баклажанов

Ингредиенты:

  • 200 г хлеба
  • 500 г баклажанов
  • базилик
  • кинза
  • соль
  • перец
  • масло для обжарки

Приготовление:

Хлеб замачиваем в воде до полного набухания. Отжимаем.

Баклажаны очищаем и измельчаем, добавляем хлеб, соль, перец и зелень, выкладываем смесь в виде лепешек на сковороду, обжариваем. Такие оладьи можно и запечь.

Оладьи из баклажанов Элла Иванова готовит с добавлением хлеба

— Как приготовить маринованные баклажаны?

— Замариновать их не так сложно, как может показаться. А вкус восхитительный! Попробуйте — не пожалеете.

Маринованные баклажаны

Ингредиенты:

  • 500 г баклажанов
  • зелень: кинза, базилик, укроп, петрушка
  • соль
  • сахар
  • 30 г уксуса
  • масло для обжарки
  • чеснок

Приготовление:

Баклажаны хорошо промываем, нарезаем на кружочки. Замачиваем в соленой воде на 30 минут.

Выкладываем на бумажное полотенце, хорошо отжимаем.

Обжариваем баклажаны с двух сторон. Готовим маринад, в воде растворяем соль, сахар, уксус, добавляем чеснок и зелень.

Закладываем обжаренные баклажаны.

Выдерживаем в маринаде несколько часов, есть можно практически сразу.

Получается очень вкусное и ароматное блюдо.

Маринованные баклажаны – блюдо вкусное и ароматное

— Ну, и, конечно, многие обожают фаршированные баклажаны. Хоть повозиться с их приготовлением придется дольше, чем с обычными блюдами, но это того стоит.

— Фаршированные баклажаны — блюдо не только красивое, вкусное, но и очень полезное. Баклажаны не жарим в большом количестве масла, а запекаем в духовке с капелькой оливкового масла. Можно для этого блюда сварить томатный соус, который добавит новых ноток.

Фаршированные баклажаны

Ингредиенты:

  • 2 баклажана
  • 2 помидора
  • 1 перец
  • масло оливковое
  • соль, перец

Приготовление:

Баклажаны разрезаем вдоль. Делаем надрезы. Поливаем маслом. Запекаем в духовке до готовности. Вынимаем мякоть ложкой.

С помидоров снимаем кожицу, нарезаем мякоть.

Перец нарезаем соломкой.

Все соединяем, немного тушим. Солим, перчим.

Выкладываем овощи в баклажан.

Фаршированные баклажаны любят практически все

— Какое блюдо из баклажанов любите вы?

— Это полезное ассорти.

Полезное ассорти

Ингредиенты :

  • 500 г лука
  • 100 г стручковой фасоли
  • 1 баклажан
  • оливковое масло
  • половина лимона
  • 1 сладкий перец
  • тмин
  • копченая паприка
  • 20 граммов меда
  • 3 зубчика чеснока
  • базилик
  • щепотка соли

Приготовление:

Стручковую фасоль бланшируем в горячей воде 1−2 минуты, затем опускаем в ледяную воду. Лук, чеснок, базилик измельчаем на блендере. На сковороду наливаем оливковое масло, прогреваем специи. Кладем измельченный лук и чеснок. Баклажаны и перец тушим, добавляем зеленую фасоль. Добавляем мед, чуть доводим под крышкой. Наше блюдо готово!

Овощное ассорти аппетитно и полезно

Читайте также: Лакомства из арбуза — яркий вкус лета: легкие рецепты (фото)

Фото из альбома Эллы Ивановой

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