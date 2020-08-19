Блюда из баклажанов – пикантный вкус лета: легкие рецепты (фото)

Лето дарит нам яркие вкусы и ароматы. В каждом овоще, фрукте и ягоде чувствуется прикосновение солнца. Летние дары не только вкусны, но и полезны. Особенно любимы многими блюда из баклажанов, которые еще называют «синенькими». Их любят за пикантный вкус и аромат. Кроме того, они сытные и в то же время легкие. А приготовить блюда из баклажанов могут все: это достаточно просто. Правда, делать это желательно по проверенным рецептам. Ведь в этом случае гораздо больше шансов, что блюдо получится вкусным. Легкими рецептами летних лакомств с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Сейчас самый разгар сезона овощей, — говорит Элла Иванова. — Чудесные кабачки, спелые баклажаны, ароматный перец. Руки так и тянуться готовить полезные и вкусные блюда. Одно из моих любимых блюд — запеченные баклажаны.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием! Кстати, запеченные баклажаны можно включать в качестве ингредиента и в другие блюда.

Запеченные баклажаны Ингредиенты: 500 г баклажанов

перец душистый

перец черный

соль

оливковое масло

1 огурец

чеснок

базилик

сок лайма Приготовление: Баклажаны хорошо промываем, разрезаем, делаем насечки ножом. Добавляем специи, соль и оливковое масло, запекаем при температуре 180 градусов. Готовим заправку, смешивая зелень, чеснок, оливковое мало. Горячие баклажаны поливаем заправкой, добавляем лайм и свежий тертый огурец. И приятного аппетита!

Запеченные баклажаны отличаются пикантным вкусом

— Нужно ли баклажаны замачивать перед готовкой, чтобы убрать горечь?

— Я этого не делаю. Выбираю молодые баклажаны, свежие, упругие — небольшого размера.

— Какое необычное сочетание вкусов вы для себя открыли?

— Баклажан и арбуз. Такой тандем уместен в салате. Баклажан для этого салата жарим во фритюре.

Салат из баклажана и арбуза Ингредиенты: 1 арбуз

2 баклажана

масло растительное

50 г меда Приготовление: Арбуз разрезаем, удаляем косточки, нарезаем кубиками. Баклажан нарезаем на кусочки, обжариваем на растительном масле Смешиваем. Все поливаем жидким медом. Наш великолепный салат готов!

Сочетание арбуза и баклажана в салате необычно



— Из баклажанов готовят блинчики и оладьи, делают пироги…

— А я научу вас готовить баклажановый стейк с ароматной сальсой. Думаю, он понравится и вам, и вашим близким. Этот стейк — настоящий вкус лета.

Баклажановый стейк Ингредиенты: 2 баклажана

1 помидор

зелень

1 красная луковица

1 огурец

1ч. л. горчицы

соль

перец

масло оливковое

овощи для оформления Приготовление: Сначала сделаем сальсу. Мелко нарезаем зелень. Добавляем огурцы, красный лук и помидоры. Заправляем, оставляем в холодном месте. Баклажаны нарезаем, делаем надрезы. Солим, оставляем, на 30 минут. Промокаем бумажным полотенцем. Обжариваем, на гриле. Сверху выкладываем нашу сальсу. Даем немного пропитаться. Наш стейк готов!

Баклажановый стейк – сытно и вкусно

— Кстати, оладьи из баклажанов готовлю быстро, и получаются они вкусными, — говорит Элла Иванова.

Оладьи из баклажанов Ингредиенты: 200 г хлеба

500 г баклажанов

базилик

кинза

соль

перец

масло для обжарки Приготовление: Хлеб замачиваем в воде до полного набухания. Отжимаем. Баклажаны очищаем и измельчаем, добавляем хлеб, соль, перец и зелень, выкладываем смесь в виде лепешек на сковороду, обжариваем. Такие оладьи можно и запечь.

Оладьи из баклажанов Элла Иванова готовит с добавлением хлеба

— Как приготовить маринованные баклажаны?

— Замариновать их не так сложно, как может показаться. А вкус восхитительный! Попробуйте — не пожалеете.

Маринованные баклажаны Ингредиенты: 500 г баклажанов

зелень: кинза, базилик, укроп, петрушка

соль

сахар

30 г уксуса

масло для обжарки

чеснок Приготовление: Баклажаны хорошо промываем, нарезаем на кружочки. Замачиваем в соленой воде на 30 минут. Выкладываем на бумажное полотенце, хорошо отжимаем. Обжариваем баклажаны с двух сторон. Готовим маринад, в воде растворяем соль, сахар, уксус, добавляем чеснок и зелень. Закладываем обжаренные баклажаны. Выдерживаем в маринаде несколько часов, есть можно практически сразу. Получается очень вкусное и ароматное блюдо.

Маринованные баклажаны – блюдо вкусное и ароматное

— Ну, и, конечно, многие обожают фаршированные баклажаны. Хоть повозиться с их приготовлением придется дольше, чем с обычными блюдами, но это того стоит.

— Фаршированные баклажаны — блюдо не только красивое, вкусное, но и очень полезное. Баклажаны не жарим в большом количестве масла, а запекаем в духовке с капелькой оливкового масла. Можно для этого блюда сварить томатный соус, который добавит новых ноток.

Фаршированные баклажаны Ингредиенты: 2 баклажана

2 помидора

1 перец

масло оливковое

соль, перец Приготовление: Баклажаны разрезаем вдоль. Делаем надрезы. Поливаем маслом. Запекаем в духовке до готовности. Вынимаем мякоть ложкой. С помидоров снимаем кожицу, нарезаем мякоть. Перец нарезаем соломкой. Все соединяем, немного тушим. Солим, перчим. Выкладываем овощи в баклажан.

Фаршированные баклажаны любят практически все

— Какое блюдо из баклажанов любите вы?

— Это полезное ассорти.

Полезное ассорти Ингредиенты : 500 г лука

100 г стручковой фасоли

1 баклажан

оливковое масло

половина лимона

1 сладкий перец

тмин

копченая паприка

20 граммов меда

3 зубчика чеснока

базилик

щепотка соли Приготовление: Стручковую фасоль бланшируем в горячей воде 1−2 минуты, затем опускаем в ледяную воду. Лук, чеснок, базилик измельчаем на блендере. На сковороду наливаем оливковое масло, прогреваем специи. Кладем измельченный лук и чеснок. Баклажаны и перец тушим, добавляем зеленую фасоль. Добавляем мед, чуть доводим под крышкой. Наше блюдо готово!

Овощное ассорти аппетитно и полезно

Фото из альбома Эллы Ивановой

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