Желе из малины: легкий рецепт (фото)
Если вы любите желе, приготовьте лакомство с малиновым вкусом. Оно восхитительно нежное. Правда, готовить его нужно по проверенному рецепту, если хотите, чтобы все получилось с первого раза. Легким рецептом малинового желе с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова. (Ранее она рассказал, как приготовить ягодное суфле без сахара.)
— Этот десерт красивый и не очень калорийный, — говорит Элла Иванова. — Такое желе можно делать с любыми ягодами и даже из их микса. Зимой вполне приемлемо использовать замороженную малину.
Желе из малины
200 г воды
20 г сахара
5 г желатина
100 г малины
Желатин замочить в небольшом количестве холодной воды. Воду с сахаром довести до кипения, добавляем часть малины, а затем — подготовленный желатин.
Выливаем в форму, добавляем оставшуюся малину для декора.
Помещаем в холодильник до полного застывания. При желании перед подачей дополняем йогуртом.
— Как лучше хранить желе?
— В холодильнике — не больше трех дней.
Ранее Элла Иванова рассказала «ФАКТАМ», что можно приготовить в домашних условиях из арбуза.
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Фото из альбома Эллы Ивановой130
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