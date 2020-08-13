Особняк в Санта-Барбаре принцу Гарри и Меган Маркл продал некий россиянин (фото)

Не прошло и суток после того, как западные СМИ сообщили о тайной покупке, сделанной принцем Гарри и Меган Маркл в Санта-Барбаре, штат Калифорния, как журнал Variety выяснил во всех подробностях, что это за особняк, во сколько он обошелся герцогу и герцогине Сассекским, и у кого они его приобрели.

Теперь обо всем по порядку. Дом в средиземноморском стиле был построен в округе Санта-Барбара в 2003 году. Находится он конкретно в Монтесито. Соседями Сассексов действительно являются Опра Уинфри, Гвинет Пэлтроу, Эштон Катчер и Мила Кунис, Роб Лоу, а также Ариана Гранде.

Монтесито является этаким закрытым анклавом внутри Санта-Барбары. Здесь расположены исключительно большие дорогие дома. Посторонних сюда не пускают.

Жилая площадь нового дома Гарри и Меган составляет 1800 квадратных метров. В особняке девять спален и 16 ванных комнат. Также имеются библиотека, домашний кинотеатр, тренажерный зал, игровая комната, две сауны, лифт, красивая галерея в виде аркады.

Но и это еще не все. На земельном участке, которым теперь владеют Сассексы, расположены также гостевой коттедж с двумя спальнями и ванными, детский коттедж, чайный домик, полноразмерный теннисный корт, плавательный бассейн. На участке высажены привезенные из Италии кипарисы и оливковые деревья, есть прекрасный розовый сад. Из дома открывается прекрасный вид на океан.

В 2009 году всю эту красоту купил за 25,3 миллиона долларов некий российский бизнесмен Сергей Гришин. О нем практически ничего не известно. Очевидно, недвижимость его не устроила, или дела у него пошли не лучшим образом, поскольку он почти сразу выставил особняк на продажу. Но это были времена глобального кризиса. Недвижимость в США сильно упала в цене.

Гришин был вынужден снижать цену на дом, а покупателей все не находилось. Последней заявленной им ценой была 14,7 миллиона долларов. Однако и за такие деньги дом никто покупать не хотел.

И вот в середине июня 2020 года к Гришину обратился представитель таинственного трастового фонда с предложением — есть люди, готовые заплатить за дом в Монтесито 9,5 миллиона долларов. Россиянин согласился.

Как утверждает Variety, в договоре купли-продажи имена герцога и герцогини Сассекских не фигурируют. Но вот удивительное совпадение: почтовый адрес фонда, представлявшего интересы новых владельцев, совпадает с адресом офиса менеджера Меган Маркл, услугами которого она пользуется еще с тех времен, когда снималась в кино и на телевидении. Его компания называется Freemark.

Так что никаких сомнений в том, что Сассексы теперь обитают в Монтесито, не осталось. А вот и десяток фотографий, которые дают полное представление о семейном гнездышке Гарри и Меган.

Ранее «ФАКТЫ», сообщали о том, какой резонанс произвела книга о герцоге и герцогине Сассекских, вышедшая на днях в Британии и США. В ней подробно описывается, как познакомились Гарри и Меган, как развивался их роман, а также почему не сложились отношения Маркл с родственниками ее супруга.

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