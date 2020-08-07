Толстый каблук и бахрома: названы тренды осенней обуви

Конец лета — время задуматься о новых осенних обновках. О том, какая обувь будет в тренде в наступающем сезоне, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказал известный стилист, ведущий проекта «Місія: краса» (канал «Украина») Ильяс Сахтара.

- По-прежнему в моде кроссовки — без них не обходится уже ни один модный сезон, — рассказал Ильяс. — Вариаций кроссовок огромное множество — советую просто выбрать те, которые больше всего комфорты для вашей ноги.

— А, если хочется обувь на каблуке?

- В тренде — широкие каблуки. Я бы даже сказал — гипертрофированно массивные. Зато в такой обуви уж точно будете чувствовать себя уверенно на любой поверхности. Остаются актуальными туфли в стиле Мэри Джейн — с перепонкой на щиколотке.

— Как изменится форма сапог?

— Хитом останутся сапоги с высоким голенищем. Оно может быть при этом и широким — такая обувь уже была в моде несколько сезонов назад. В осенних коллекциях дизайнеров много «наглых» моделей — обуви, которая привлекает внимание цветом, фасоном, фактурой. Чем «ненормальнее» ваша обувь — тем вы моднее и интереснее.

— Но как же шпилька, острый носок?

— Это классика, которая останется навсегда. Ведь бывают случаи, куда уж точно не наденешь что-то вызывающее. В осеннем сезоне обувь будет щедро снабжена металлической фурнитурой и бахромой. Возвращается острый носок и серебряный цвет. Не стоит осенью бояться и белого!

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Ильяс Сахтара называл самые модных фасоны брюк.

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