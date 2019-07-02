Пьер Карден: «У меня пятеро приемных детей. Я дал им образование, помог стать на ноги»

Не стало легендарного кутюрье Пьера Кардена. Он прожил 98 ярких лет. Несколько лет назад мне посчастливилось взять у него эксклюзивное интервью. Несмотря на свой возраст, кутюрье выглядел очень элегантно и был полон планов. В интервью «ФАКТАМ» Пьер Карден рассказал о своей судьбе, семье, о том, как принимал участие в закрытии Чернобыльской АЭС, и, конечно же, о моде, которой посвятил жизнь.

— К Украине у меня особое отношение, — рассказал Пьер Карден.— Как представитель ЮНЕСКО я принимал участие в закрытии реактора Чернобыльской атомной станции. Находился в 20 метрах от эпицентра катастрофы. Меня настолько потрясла трагедия, что я подарил пострадавшим чернобыльцам несколько домов. Киев очень красивый город со старинной архитектурой. А люди, живущие в Украине, открыты и гостеприимны.



— Что за чудо — Дворец света, который вы собираетесь построить?

— Этот уникальный архитектурный проект высоко оценила Академия искусств Франции. 60-этажный дворец высотой 240 метров похож на цветок, лепестки которого расположены на разных уровнях и устремляются к небу. Питаться энергией сооружение будет от солнечного света. Фактически это скульптура, в которой… можно жить!

Во Дворце света 38 лифтов, 10 ресторанов, 7 кинозалов, театр, 1800 квартир и паркинг на тысячу автомобилей, огромный торгово-развлекательный центр, конгресс-холл… Окружать здание будут маленькие дома-грибочки, которые тоже станут питаться от Солнца. Это город в городе! Подобные комплексы я планирую построить во многих городах мира.

По словам Пьера Кардена, Дворец света — это скульптура, в которой можно жить

— Квартиры во дворце особенные?

— В них не будет традиционной мебели. К примеру, креслом станет скульптура бабочки, комодом — скульптура божьей коровки, а кондиционер, как картину, повесят на стену.

— Вы успешный ресторатор…

— Как видите, мода проникает во все сферы жизни! Париж — символ ресторанной культуры мира. А я — владелец одного из самых престижных в Париже ресторанов «Максим». Его история насчитывает более ста лет. Практически все знаменитости мира хоть раз побывали в этом заведении.

— Какое же у вас любимое блюдо?

— Я вегетарианец. Ем только овощи и рыбу. И представьте, получаю от этого удовольствие. Однако ничто не сравнить с тем удовольствием, которое получаю от творчества. О нем готов говорить бесконечно. Мода — двигатель прогресса! Судите сами. Вы встали с постели в неважном настроении. Но, умывшись, надели новый костюм, подушились хорошими духами, сели в красивый автомобиль — и жизнь стала налаживаться. Я счастливец, что мода открыла мне свои двери. Родился я в Италии. Отец был небогат, он делал и продавал вино. Конечно, не в промышленных масштабах. Это и бизнесом-то нельзя назвать. Чтобы выжить, тогда каждый занимался чем-то: выращивали овощи, пекли хлеб. Молодежь же устремлялась в большие города. И я не стал исключением.

— В вашей жизни присутствовала мистика?

— Конечно! Встречи с поэтом и драматургом Жаном Кокто и великим кутюрье Кристианом Диором — разве не мистика? Они изменили мою жизнь. В 1945 году я приехал в Париж и устроился работать у Диора. А в 1947-м познакомился с Жаном Кокто, который мне предложил сделать эскизы костюмов к своему фильму «Красавица и чудовище». Кокто ввел меня в артистические круги Парижа. И уже в 1950 году я открыл свой Дом моды, где первоначально шил костюмы для театральных представлений. Ну, а в 1953 году появилась первая женская коллекция. Как видите, все происходило стремительно.

Сейчас, чтобы стать знаменитым, нужны деньги и реклама. Ни того, ни другого у меня не было. Я имел только талант. И должен был зарабатывать, потому что мне не на что было существовать. Иногда думаю: если бы решил делать карьеру модельера сегодня, вряд ли бы у меня — парня из небогатой семьи — все так удачно получилось. А тогда, в послевоенной атмосфере, голодной, холодной, все стремились сделать жизнь краше, для этого много работали. Думаю, мои достижения в каком-то смысле — феномен времени.

— Вы автор сотен всемирно известных изобретений в сфере моды. Например, цветных чулок, мини-сарафанов, юбки-«бочонка» и юбки-«тюльпана», комбинации высоких сапог с короткой юбкой, пестрых мужских галстуков, длинных пиджаков без воротника… Увы, многие нынешние дизайнеры порой не могут похвастаться даже одним ноу-хау.

— Истинный модельер обязан провоцировать публику и удивлять тем, чего раньше не делал никто. Только тогда у него есть шанс войти в историю моды. Изобретать не каждому дано, это действительно непросто.

— Читала, что в юности гадалка нагадала вам счастливую жизнь. Ее предсказания, по вашему мнению, сбылись?

— Знаете, если бы мне предложили начать все сначала, я бы ничего не стал менять. Я человек, который создал себя сам. Всю жизнь много работал, и сегодня работа меня держит в тонусе: мне уже немало лет, но плечи не опущены, как у многих стариков, я практически не болею и чувствую себя прекрасно.

— Правда, что у вас пятеро приемных детей?

— Это так. Я им помог стать на ноги, дал образование. Часто брал с собой в путешествия: в Мексику, Японию, Китай… А в 20 лет каждого отпустил в большую жизнь. Все они состоялись. Например, один из парней стал прекрасным врачом. У всех уже свои семьи, дети. И я очень рад, что сделал хорошее дело.

О новых трендах в одежде сегодня и в ближайшем будущем «ФАКТАМ» рассказал Герт ван де Кеукен — креативный директор агентства Trend Union. А о новых трендах в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист Ирина Кулик-Граматикова.

Фото в заголовке автора

Фото из альбома Пьера Кардена

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